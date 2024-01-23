Кевин Портер признал вину по делу об избиении своей девушки в отеле Нью-Йорка.

Бывший защитник «Рокетс» заключил соглашение о признании вины по обвинению в «безрассудном нападении» третьей степени и домогательстве второй степени по делу, связанному с его бывшей девушкой и игроком женской НБА Кайзой Гондрезик, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на адвокатов баскетболиста.

Признание вины может быть исключено из его личного дела, если Портер пройдет программу по исправлению поведения в течение следующего года.

«Это решение позволит мистеру Портеру оставить этот инцидент, связанный с ложными обвинениями в уголовном преступлении и ложными фактами, в прошлом, не имея судимости, и двигаться дальше», – говорится в заявлении адвокатов Портера Филлипа Джобе и Стефани Келемен.

В сентябре Портер был задержан за нападение на свою девушку Кайзу Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с Портера сняли одно из трех обвинений, а сама потерпевшая неоднократно обвиняла СМИ в навязывании ложной версии произошедшего.

Портер был обменян « » в «Оклахому», а затем сразу отчислен. Его будущее в НБА остается под вопросом.