Кевин Гарнетт о «Клипперс»: «Никогда мы еще не видели в одной команде четырех мазафакеров в самом расцвете сил»

Теги Клипперс Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Кевин Гарнетт высоко оценил «Клипперс» после перехода Джеймса Хардена.

«Никогда мы еще не видели четырех мазафакеров в самом расцвете сил. И они бегают, веселятся. Кавай смеется, прыгает, радуется у скамейки запасных.

Все выглядят непринужденно, никакого эгоизма. И за что бы они не взялись, это работает. С ними сейчас никто не хочет связываться. Они выглядят как новые фавориты», – заявил Гарнетт в эфире своего подкаста.

Пол Пирс отметил, что прогресс «Клипперс» начался с момента, когда Расселл Уэстбрук принял решение выходить со скамейки запасных.

«Парусники» пятые на Западе с результатом 17-12.

5 комментариев
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Мало того, что в самом расцвете сил, так ещё и в меру упитанные!
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Ответ Дмитрий Куркаев
Мало того, что в самом расцвете сил, так ещё и в меру упитанные!
Так это Харден под майкой пропеллер прячет, вот оно что!)
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Ответ Дмитрий Куркаев
Мало того, что в самом расцвете сил, так ещё и в меру упитанные!
Это если в среднем на четырёх мазафакеров разделить вес)
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еще бы Кавай не травмировался...а, Уэстбрук просто молодец, пашет на команду
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Бостон 2008-2011: Гарнетт, Пирс, Аллен, Рондо
Майами 2013-14: Джеймс, Уэйд, Бош, Аллен(37 лет, но Рэй был еще в порядке)
Да и сказать, что Уэстбрук и Харден в рассвете сил - сомнительно.
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