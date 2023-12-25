Кевин Гарнетт о «Клипперс»: «Никогда мы еще не видели в одной команде четырех мазафакеров в самом расцвете сил»
Кевин Гарнетт высоко оценил «Клипперс» после перехода Джеймса Хардена.
«Никогда мы еще не видели четырех мазафакеров в самом расцвете сил. И они бегают, веселятся. Кавай смеется, прыгает, радуется у скамейки запасных.
Все выглядят непринужденно, никакого эгоизма. И за что бы они не взялись, это работает. С ними сейчас никто не хочет связываться. Они выглядят как новые фавориты», – заявил Гарнетт в эфире своего подкаста.
Пол Пирс отметил, что прогресс «Клипперс» начался с момента, когда Расселл Уэстбрук принял решение выходить со скамейки запасных.
«Парусники» пятые на Западе с результатом 17-12.
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Да и сказать, что Уэстбрук и Харден в рассвете сил - сомнительно.