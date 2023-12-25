Кевин Гарнетт высоко оценил «Клипперс» после перехода Джеймса Хардена.

«Никогда мы еще не видели четырех мазафакеров в самом расцвете сил. И они бегают, веселятся. Кавай смеется, прыгает, радуется у скамейки запасных.

Все выглядят непринужденно, никакого эгоизма. И за что бы они не взялись, это работает. С ними сейчас никто не хочет связываться. Они выглядят как новые фавориты», – заявил Гарнетт в эфире своего подкаста.

Пол Пирс отметил, что прогресс «Клипперс» начался с момента, когда Расселл Уэстбрук принял решение выходить со скамейки запасных.

«Парусники» пятые на Западе с результатом 17-12.