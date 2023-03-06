«Сижу, расслабляюсь – и тут входит Родман в армейских ботинках», – Кевин Гарнетт рассказал забавную историю общения с 5-кратным чемпионом НБА

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт в своей книге «Кевин Гарнетт. Азбука самого безбашенного игрока в истории НБА» вспомнил одну из историй своего общения с 5-кратным чемпионом НБА Деннисом Родманом.

«Вы можете говорить что угодно о «Червяке» – одном из самых диких подбирающих и самых ярких спортсменов, – но больше всего я ценю его выносливость. Я видел это воочию.

«Миннесота» и « » только что закончили кровавую битву в Таргет-Центре. Суровая игра, дерзкая, клинок к клинку. Перешли в овертайм. Овертайм был жестче, чем регулярка. Наконец, выжали из него все. Возможно, это был первый раз, когда « » выиграла у «Чикаго». Мы вели себя так, будто мы чемпионы мира. Конфетти и прочая хрень.

После игры я иду в нашу качалку – не тренироваться, а чтобы расслабиться. Сижу там, и тут входит не кто иной, как Родман, в этих огромных армейских ботинках, доходящих ему до колен.

Он в трениках и армейских ботинках! Это он и его тренер. Деннис мельком смотрит на меня и говорит: «Хорошая игра, парень. Мне нравится твоя энергия». Затем он забирается на беговую дорожку и бежит так, будто только что ограбил банк, а закон бежит за ним по пятам. При этом еще говоря мне всякие гадости», – написал Гарнетт в своей книге.

Вероятно, Гарнетт имеет в виду игру между «Чикаго» и «Миннесотой» в 1997 году, в которой «Волки» выиграли со счетом 99:95, хотя игра не перешла в овертайм. Гарнетт в той встрече набрал 20 очков, 11 подборов, 3 перехвата и 2 блока-шота.