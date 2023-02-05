Дмитрий Егоров о баскетбольной «Астане»: «Команда сейчас занимает не то место»

Босс медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров побывал на матче баскетбольной «Астаны» и рассказал о своих впечатлениях от игры.

«Я как журналист ходил на единую Лигу ВТБ, и был занят только тем, чтобы найти какую-то грязь, скандалы, интриги и быстро сдать это в номер за минуту до конца матча. Можно сказать, я первый раз смотрю баскетбол, чтобы смотреть.

Людей достаточно много, есть фан-сектор. Вообще фан-сектор для баскетбола – достаточно редкое явление, вижу много молодежи. Я думаю, что клуб будет много развиваться, думаю, что не то место команда сейчас занимает. Надо стремиться дальше», – сказал Егоров.

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