Даниил Касаткин: «В МБА любой может «выстрелить» в отдельном матче»

Защитник МБА Даниил Касаткин прокомментировал победный дебют клуба в Единой лиге ВТБ и свою успешную игру.

МБА начала с выездных побед над «Локо» и «Астаной». В Краснодаре 23-летний защитник набрал 5 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата, а с казахстанским клубом в активе москвича 18 очков и попадание в символическую пятерку недели.

«То, что собрались раньше всех, безусловно, важный фактор. 29 июля у нас уже был медосмотр, а начали работать с 1 августа. Фундамент по физической подготовке, командной, технической работе заложен приличный. Плюс все ребята очень мотивированы. Многие не получали игровое время в других клубах Единой лиги, другие, в том числе и я, поднялись из Суперлиги. Нам не терпится себя показать. Думаю, благодаря двум этим вещам удалось так хорошо начать.

Да, конкуренция в МБА очень высокая. Тоже удивился, когда подписали 17 человек. Не понимал, как все будет работать. Сейчас же пришло осознание, что сезон будет длинным, много игр. А когда идет интенсивная подготовка, то микротравм, к сожалению, не избежать. Если в лазарете оказываются три-четыре человека, главному тренеру приходится выбирать 12 человек уже из 13-14. У ребят, кто пока не попадал в заявку, еще будут шансы проявить себя по сезону.

Конечно, очень приятно попасть в пятерку. Особенно как дебютанту этой лиги. С другой стороны, понимаю, что у нас такая команда, что любой может «выстрелить» в той или иной игре. Попасть свои броски и оказаться в символической пятерке. Впереди нас ждут игры с ЦСКА, «Зенитом», УНИКСом. С командами более высокого уровня. Показать себя в них для меня будет гораздо важнее», – заявил Касаткин.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?