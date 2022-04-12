Расселл Уэстбрук – о сезоне в «Лейкерс»: «Мне не дали шанса быть тем, кем я должен быть, чтобы помочь команде»

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук подвел итоги дебютного сезона в составе калифорнийской команды.

«Считаю, что мне так и не дали реального шанса быть тем, кем я должен быть, чтобы помочь этой команде», – заявил Уэстбрук.

В дебютном сезоне за «Лейкерс» Уэстбрук провел 78 матчей, набирая 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

У 33-летнего игрока есть опция на сезон-2022/23 (47 миллионов долларов).

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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