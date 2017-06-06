Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Spider Studios опубликовала превью совместной рэп-композиции ЛеБрона Джеймса и Кевина Дюрэнта

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА видео Кевин Дюрэнт НБА плей-офф

    Компания звукозаписи Spider Studios, расположенная в Огайо, опубликовала превью рэп-композиции, которую ЛеБрон Джеймс («Кливленд») и Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт») совместно записали в 2011 году.

    Ранее стало известно, что Джеймс и Дюрэнт объединили усилия на музыкальном поприще во время локаута, когда выступавший за «Тандер» игрок посетил перебравшегося в «Майами» старшего товарища для совместных тренировок. Звезды НБА сами сочинили и исполнили песню.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться