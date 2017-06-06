НБА. Spider Studios опубликовала превью совместной рэп-композиции ЛеБрона Джеймса и Кевина Дюрэнта
Компания звукозаписи Spider Studios, расположенная в Огайо, опубликовала превью рэп-композиции, которую ЛеБрон Джеймс («Кливленд») и Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт») совместно записали в 2011 году.
Ранее стало известно, что Джеймс и Дюрэнт объединили усилия на музыкальном поприще во время локаута, когда выступавший за «Тандер» игрок посетил перебравшегося в «Майами» старшего товарища для совместных тренировок. Звезды НБА сами сочинили и исполнили песню.
Here’s the Lebron James-Kevin Durant secret track! 1 million retweets to release the whole song! @espn @NBA @CBSSports @SInow @SportsCenter pic.twitter.com/4oCIEHsSJP— Spider Studios (@SpiderStudiosOH) 5 июня 2017 г.
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