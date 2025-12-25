Джонатан Куминга о рождественском подарке для Пэта Спенсера: «Больше игрового времени»

Куминга о рождественском подарке для Пэта Спенсера: Больше игрового времени.

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга поделился, какой подарок на Рождество он бы сделал своему товарищу по команде разыгрывающему Пэту Спенсеру .

«Больше игрового времени», – сказал Куминга в специальном рождественском видео «Уорриорз».

В текущем сезоне Спенсер сыграл 21 матч и в среднем набирает 7 очков, 2,3 подбора и 3 передачи за 15 минут на площадке.

Ожидается, что «Голден Стэйт» конвертирует контракт Пэта Спенсера в стандартный