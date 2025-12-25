1

Девин Букер: «Джамари Буей играет как ветеран. Для нас он стал невероятной находкой»

Девин Букер: Джамари Буей стал для нас невероятной находкой.

26‑летний разыгрывающий «Финикса» Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Санз» в ноябре – и уже произвел впечатление на лидера команды Девина Букера. После одной из игр Букер откровенно признался, как открыл для себя этого игрока, и высоко оценил его вклад.

«Честно говоря, я никогда не слышал о нем до того, как он присоединился к команде. Приношу свои извинения – мне нужно больше изучать материал и смотреть больше матчей, особенно в G-лиге. Потому что он играет так, словно уже 10 лет в лиге – опытный ветеран.

Он никогда не теряется, никогда не поддается спешке. Так что для нас он стал невероятной находкой», – сказал 29-летний лидер «Санз».

В текущем сезоне Буей набирает в среднем 7,5 очка, делает 1,7 подбора и 1,7 передачи за 15 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Девина Букера
