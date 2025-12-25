Дерозан, Гилджес-Александер и Йокич – среди лидеров по точным броскам с определенных позиций на площадке
Тодд Уайтхед составил инфограмму бросковых лидеров.
Аналитик Тодд Уайтхед выложил схему с лидерами НБА по количеству попаданий с основных позиций на площадке в 2025 году. За основу была взята сетка с бросковыми точками размерами примерно 60 на 60 см.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости