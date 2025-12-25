Чарльз Ли: «Хорнетс» начали верить в движение мяча и увеличили темп»

Чарльз Ли отметил прогресс в ряде компонентов игры «Шарлотт».

«Хорнетс» выиграли 3 из 5 последних матчей и отстают на 2 победы от «Бакс» и на 4 – от «Буллз» (10-е место) в Восточной конференции.

«Частично дело в нашей интенсивности в защитных действиях. Оборона становится все лучше. В победах наш защитный рейтинг выглядит очень достойно.

В нападении с игры с «Бруклином» (начало декабря) мы начали доверять движению мяча. После матчей я теперь часто говорю о том, как много у нас реализованных попыток после передач. Это в том числе и следствие нашего увеличившегося темпа.

Парни отлично используют заслоны, наше исполнение в позиционных и быстрых атаках стало действительно хорошим», – рассудил главный тренер Чарльз Ли.