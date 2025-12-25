«Без него моя карьера была бы закончена». Майклу Портеру приходится играть в ортезе для голеностопа
Майкл Портер играет с хроническими проблемами с голеностопом.
Операции на левой ноге форварда «Бруклина» Майкла Портера оставили его с хроническими проблемами с голеностопом. У форварда сложности с нервами и тыльным сгибанием стопы.
Портер на постоянной основе играет в ортезе голеностопного сустава, ограничивающем его общую естественную подвижность, но позволяющем относительно нормально работать стопой при беге и толчке.
«Болевые ощущения остаются. Без ортеза моя карьера была бы закончена», – рассказал баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MichaelPorterTruther
