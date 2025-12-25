0

Стипе Модрич: «Бобан Марьянович не выглядит близким к завершению карьеры»

«Илирия» позитивно оценивает игру Бобана Марьяновича.

37-летний центровой Бобан Марьянович начал этот сезон в словенской «Илирии» в Адриатической лиге. В двух матчах он набирал 10 очков и 4,5 подбора за 20,3 минуты в среднем.

«Честно говоря, думал, что ему потребуется куда больше времени. В его возрасте с его ростом (224 см) он полностью готов к игре. Работает предельно усердно, в целом замечательный человек, не только как спортсмен.

Отличный игрок с огромным опытом. Нам надо больше его задействовать. Парни иногда недостаточно его снабжают в нападении. Совсем не выглядит близким к завершению карьеры.

Наш состав в целом очень молодой, ветеран с таким опытом очень полезен. Оказывает влияние на молодежь своим подходом. Надеюсь, они воспользуются этой возможностью», – поделился тренер команды Стипе Модрич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Илирия
logoАдриатическая лига
logoБобан Марьянович
Стипе Модрич
