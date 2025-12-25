Аналитик Нэйтан Грубель: «Егор Дёмин 10-й в моем предварительном рейтинге новичков, он полезный и функциональный игрок НБА»

Нэйтан Грубель прокомментировал начало карьеры Дёмина в НБА.

Драфт-аналитик и обозреватель НБА Нэйтан Грубель (Draft Deeper) поделился впечатлениями от начальной стадии первого сезона Егора Дёмина в НБА.

«В моем предварительном рейтинге новичков он находится на 10-м месте. Полезный и функциональный игрок НБА. Да, от него хочется увидеть большего. Например, давления под кольцом в позиционном нападении. Но он был, хоть и не так заметно, хорош в «Бруклине » в роли стационарного «шутера» и плеймейкера. И он сможет положиться на свою защиту, когда станет сильнее и наберет массу.

Даже если наиболее оптимистичные прогнозы не сыграют, его связка броска и защиты с учетом габаритов, видения площадки и передач сделает его полезным для побед баскетболистом в НБА.

Его недостаточно обсуждают из-за контекста, но он проводит весьма достойный сезон в качестве новичка!» – заключил Грубель.