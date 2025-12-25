Стеф Карри: «Джимми Батлер в компании «шутеров» сразу напоминает о его лучших годах в «Майами». Нужно понять, кто еще должен быть на площадке»
Стеф Карри прокомментировал ротацию «Уорриорз».
Составы «Голден Стэйт» с «большим» и сочетанием Дрэймонда Грина и Джимми Батлера показывают отрицательный «плюс/минус» в декабре.
«Думаю, что Стив Керр пытается выявить правильные комбинации. Мы с Джимми и Дрэймондом всегда можем действовать вместе, отлично понимаем друг друга. А вот остальных членов пятерки нужно определить.
Знаю, что вы хотите, чтобы мы с Джимми всегда были на площадке вместе. Джимми с «шутерами» сразу напоминает о своих лучших годах в «Майами». Но мы должны четко определиться с ролями и позициями в разных комбинациях, потому что одно и то же не будет всегда работать все 48 минут», – рассудил разыгрывающий Стеф Карри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: San Francisco Chronicle
