Стеф Карри: «Джимми Батлер в компании «шутеров» сразу напоминает о его лучших годах в «Майами». Нужно понять, кто еще должен быть на площадке»

Стеф Карри прокомментировал ротацию «Уорриорз».

Составы «Голден Стэйт » с «большим» и сочетанием Дрэймонда Грина и Джимми Батлера показывают отрицательный «плюс/минус» в декабре.

«Думаю, что Стив Керр пытается выявить правильные комбинации. Мы с Джимми и Дрэймондом всегда можем действовать вместе, отлично понимаем друг друга. А вот остальных членов пятерки нужно определить.

Знаю, что вы хотите, чтобы мы с Джимми всегда были на площадке вместе. Джимми с «шутерами» сразу напоминает о своих лучших годах в «Майами». Но мы должны четко определиться с ролями и позициями в разных комбинациях, потому что одно и то же не будет всегда работать все 48 минут», – рассудил разыгрывающий Стеф Карри.