Жорди Фернандес: «Мне нравится, как Егор Дёмин развивается, его отношение. Здорово видеть, как 19-летний парень вносит такой вклад и помогает побеждать»

Жорди Фернандес отметил положительную динамику у Егора Дёмина.

Российский разыгрывающий «Нетс» ответил на критику со стороны главного тренера тремя матчами с двузначными показателями очков (15,7 + 3,3 подбора + 2,3 передачи + 1,3 перехвата в среднем).

Егор Дёмин набрал 20 очков, 5 передач и 2 подбора в последней победной игре против «Филадельфии».

«Егор все время думает о том, как поступить правильно. Его габариты выделяются на фоне его игровой позиции, бросковых способностей и розыгрыша. Он отлично находит партнеров на дуге и сам бросает с дальней дистанции. Еще лучше, когда он агрессивно идет в «краску». Если он завершает из-под кольца, работа проделана на все 100%.

В защите прогресс с выбором позиции и использованием роста и габаритов. Отлично мешает передачам, работает при подборах, действует вертикально. Ему надо продолжать работать над опекой один на один и атлетизмом, но мне нравится его развитие, его отношение. Поэтому ему удалась такая хорошая последняя игра, особенно в последней четверти. Здорово видеть, как 19-летний игрок вносит такой вклад и помогает побеждать», – заключил Жорди Фернандес .