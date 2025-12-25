Мацей Лампе о польских СМИ: «Мой приезд в Россию якобы стал скандалом из-за ситуации на Украине. Глупо. И просто грустно»

Мацей Лампе рассказал о последствиях дружеского и делового визита в Россию.

Бывший MVP чемпионата России Мацей Лампе приезжал в страну с визитом.

«Хотел увидеть старых друзей. Я давно не был в России и заодно хотел представить Российской федерации баскетбола свой новый проект, который связан с развитием баскетбола 2х2.

Виделся с Игорем Ткаченко и его отцом, с Амираном Амирхановым – мы вместе играли в УНИКСе . С Антоном Понкрашовым . Хотел встретиться с Вовой Веремеенко, но не получилось по времени. Еще виделся с одним легендарным тренером – Евгением Яковлевичем Гомельским. Также общался с представителями БК «Химки ».

[Польские СМИ] буквально уничтожают меня за эту поездку. Например, пишут, что мой приезд в Россию якобы стал скандалом из-за ситуации на Украине. Называют меня глупым и безответственным.

Некоторые спонсоры и партнеры отреагировали в негативном ключе, когда узнали про мое путешествие в Москву. Я думаю, что все недоразумения будут устранены.

Это глупо. И просто грустно. Я очень много работаю, стараюсь развивать свои турниры, вкладываю в них силы. А получать такую реакцию от польских СМИ тяжело. Я считаю, что политика и спорт не должны смешиваться. Я делаю хорошее дело, развиваю баскетбол. И в том, что я приехал в Россию, нет ничего плохого. Я играл здесь почти пять лет, знаю страну, считаю, что это отличное место для проведения таких турниров», – поделился Лампе в интервью «Спорт-Экспрессу».