Велимир Перасович о победе над МБА-МАИ: «Ожидал, что будет сложно. Без ротации всегда тяжело»
В УНИКСе прокомментировали трудную победу в Москве.
Казанский УНИКС обыграл МБА-МАИ в гостях (90:84).
«Ожидал, что будет сложно. У нас много травмированных игроков: два американца, а также Беленицкий и Лопатин. Без ротации всегда очень тяжело, особенно против сильного соперника. У них отличный боевой дух, они сражаются.
Мы начали не очень хорошо, но потом проявили характер. В решающие моменты показали, что УНИКС – команда-победитель.
По срокам восстановления игроков – мы пока этого не знаем. Будем оценивать ситуацию день за днем. Им потребуется время, чтобы вернуться в строй.
Нам нужно подписать еще игроков», – заключил главный тренер команды Велимир Перасович.
