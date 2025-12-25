0

Велимир Перасович о победе над МБА-МАИ: «Ожидал, что будет сложно. Без ротации всегда тяжело»

В УНИКСе прокомментировали трудную победу в Москве.

Казанский УНИКС обыграл МБА-МАИ в гостях (90:84).

«Ожидал, что будет сложно. У нас много травмированных игроков: два американца, а также Беленицкий и Лопатин. Без ротации всегда очень тяжело, особенно против сильного соперника. У них отличный боевой дух, они сражаются.

Мы начали не очень хорошо, но потом проявили характер. В решающие моменты показали, что УНИКС – команда-победитель.

По срокам восстановления игроков – мы пока этого не знаем. Будем оценивать ситуацию день за днем. Им потребуется время, чтобы вернуться в строй.

Нам нужно подписать еще игроков», – заключил главный тренер команды Велимир Перасович.

