Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Урал» сыграет с «Енисеем», «Газпром-Югра» встретится с «Горьким», другие матчи

Петербургский «Зенит» сыграет с «Кузбассом» в чемпионате России по волейболу.

Петербургский «Зенит» сыграет с «Кузбассом» в чемпионате России по волейболу.

26-29 декабря пройдут матчи 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

15-й тур

26 декабря

Оренбуржье – Динамо-ЛО – 16.30

Урал – Енисей – 16.30

Газпром-Югра – Горький – 17.00

27 декабря

Факел – МГТУ – 16.00

28 декабря

Ярославич – Локомотив – 17.00

29 декабря

Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (37 очков), Динамо Москва – 12-2 (34), Локомотив – 11-3 (33), Зенит Санкт-Петербург – 10-4 (32), Белогорье – 10-5 (31), Енисей – 9-5 (28), Динамо-ЛО – 9-5 (24), Нова – 7-7 (22), Факел – 6-8 (18), Горький – 6-8 (16), Газпром-Югра – 5-8 (14), Оренбуржье – 5-9 (14), Ярославич – 3-11 (11), Урал – 3-11 (10), Кузбасс – 2-12 (9), МГТУ – 1-13 (3).

