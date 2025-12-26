Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Урал» сыграет с «Енисеем», «Газпром-Югра» встретится с «Горьким», другие матчи
Петербургский «Зенит» сыграет с «Кузбассом» в чемпионате России по волейболу.
26-29 декабря пройдут матчи 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
15-й тур
26 декабря
Оренбуржье – Динамо-ЛО – 16.30
Урал – Енисей – 16.30
Газпром-Югра – Горький – 17.00
27 декабря
Факел – МГТУ – 16.00
28 декабря
Ярославич – Локомотив – 17.00
29 декабря
Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (37 очков), Динамо Москва – 12-2 (34), Локомотив – 11-3 (33), Зенит Санкт-Петербург – 10-4 (32), Белогорье – 10-5 (31), Енисей – 9-5 (28), Динамо-ЛО – 9-5 (24), Нова – 7-7 (22), Факел – 6-8 (18), Горький – 6-8 (16), Газпром-Югра – 5-8 (14), Оренбуржье – 5-9 (14), Ярославич – 3-11 (11), Урал – 3-11 (10), Кузбасс – 2-12 (9), МГТУ – 1-13 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
