Суперкубок России. Казанский «Зенит» обыграл в финале «Локомотив»

26 декабря в Санкт-Петербурге Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка России по волейболу.

Суперкубок России

Финал

Санкт-Петербург

Локомотив Новосибирск – Зенит-Казань – 1-3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25)