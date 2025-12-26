Суперкубок России. Казанский «Зенит» обыграл в финале «Локомотив»
Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка России по волейболу.
26 декабря в Санкт-Петербурге Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка России по волейболу.
Суперкубок России
Финал
Санкт-Петербург
Локомотив Новосибирск – Зенит-Казань – 1-3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
