Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Спарта» сыграет с «Минчанкой» и другие матчи
24-28 ноября пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
11-й тур
24 ноября
Спарта – Минчанка – 16.00
25 ноября
Протон – Уралочка – 18.00
Заречье-Одинцово – Динамо Казань – 19.00
27 ноября
Енисей – Динамо Краснодар – 15.00
Локомотив – Динамо Москва – 20.00
28 ноября
Омичка – Тулица – 16.00
Турнирное положение: Динамо Казань – 10 побед – 0 поражений (30 очков), Ленинградка – 10-1 (27), Локомотив – 9-1 (26), Динамо-Метар – 7-4 (18), Заречье-Одинцово – 6-4 (20), Динамо Москва – 6-4 (18), Уралочка – 5-5 (17), Динамо Краснодар – 5-5 (17), Протон – 5-5 (13), Омичка – 3-7 (7), Тулица – 2-8 (7), Спарта – 1-9 (5), Минчанка – 1-9 (4), Енисей – 1-9 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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