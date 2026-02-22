Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. Казанский «Зенит» обыграл петербургский, «Динамо-ЛО» на тай-брейке уступило «Уралу», другие результаты
Казанский «Зенит» обыграл петербургский в чемпионате России по волейболу.
С 20 по 22 февраля прошли матчи 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
26-й тур
20 февраля
Кузбасс – Белогорье – 1-3 (25:23, 13:25, 20:25, 21:25)
Газпром-Югра – МГТУ – 3-0 (25:14, 25:22, 25:22)
Динамо Москва – Енисей – 3-0 (25:11, 25:21, 25:22)
21 февраля
Локомотив – Горький – 3-1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26)
Нова – Ярославич – 3-0 (25:22, 25:22, 25:21)
22 февраля
Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:14, 26:24, 25:23)
Факел – Оренбуржье – 3-0 (25:23, 25:22, 25:20)
Динамо-ЛО – Урал – 2-3 (25:23, 23:25, 25:23, 22:25, 13:15)
Турнирное положение: Зенит-Казань – 25 победы – 2 поражения (73 очка), Динамо Москва – 22-4 (65), Зенит Санкт-Петербург – 21-5 (64), Локомотив – 21-5 (62), Белогорье – 17-9 (52), Динамо-ЛО – 16-10 (44), Нова – 14-12 (42), Енисей – 13-13 (41), Факел – 12-14 (35), Газпром-Югра – 12-14 (34), Горький – 9-17 (24), Урал – 8-18 (25), Оренбуржье – 7-19 (22), Кузбасс – 5-22 (19), Ярославич – 5-21 (16), МГТУ – 2-24 (8).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну хоть Казань смогли в телевизор засунуть 💁♂️
Ну хоть Казань смогли в телевизор засунуть 💁♂️
Не с той ноги сегодня встали - никак иначе не объяснить.
Не с той ноги сегодня встали - никак иначе не объяснить.
Взбдындило)
Пока интереснее всех смотрятся Казань и Динамо, интересно было бы финал плей-офф чтоб они сыграли, если в такой форме будут Сапожков, Панков и Власов у Динамо и Лабинский, Романовский и Михайлов у Зенита.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем