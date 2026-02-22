  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. Казанский «Зенит» обыграл петербургский, «Динамо-ЛО» на тай-брейке уступило «Уралу», другие результаты
5

Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. Казанский «Зенит» обыграл петербургский, «Динамо-ЛО» на тай-брейке уступило «Уралу», другие результаты

Казанский «Зенит» обыграл петербургский в чемпионате России по волейболу.

С 20 по 22 февраля прошли матчи 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

26-й тур

20 февраля

Кузбасс – Белогорье – 1-3 (25:23, 13:25, 20:25, 21:25)

Газпром-Югра – МГТУ – 3-0 (25:14, 25:22, 25:22)

Динамо Москва – Енисей – 3-0 (25:11, 25:21, 25:22)

21 февраля

Локомотив – Горький – 3-1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26)

Нова – Ярославич – 3-0 (25:22, 25:22, 25:21)

22 февраля

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:14, 26:24, 25:23)

Факел – Оренбуржье – 3-0 (25:23, 25:22, 25:20)

Динамо-ЛО – Урал – 2-3 (25:23, 23:25, 25:23, 22:25, 13:15)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 25 победы – 2 поражения (73 очка), Динамо Москва – 22-4 (65), Зенит Санкт-Петербург – 21-5 (64), Локомотив – 21-5 (62), Белогорье – 17-9 (52), Динамо-ЛО – 16-10 (44), Нова – 14-12 (42), Енисей – 13-13 (41),  Факел – 12-14 (35), Газпром-Югра – 12-14 (34), Горький – 9-17 (24), Урал – 8-18 (25), Оренбуржье – 7-19 (22), Кузбасс – 5-22 (19), Ярославич – 5-21 (16), МГТУ – 2-24 (8).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoБелогорье
logoКузбасс
Оренбуржье (Нефтяник)
logoНОВА
logoУрал
результаты
logoЗенит-Казань
logoГазпром-Югра
Енисей
чемпионат России
Горький (Нижний Новгород)
logoЗенит Санкт-Петербург
logoЛокомотив Новосибирск
logoЯрославич
МГТУ
logoДинамо Москва
logoФакел
Динамо Ленинградская область
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну хоть Казань смогли в телевизор засунуть 💁‍♂️
Ответ Bdv68
Ну хоть Казань смогли в телевизор засунуть 💁‍♂️
Не с той ноги сегодня встали - никак иначе не объяснить.
Ответ Roxy and Foxy
Не с той ноги сегодня встали - никак иначе не объяснить.
Взбдындило)
Пока интереснее всех смотрятся Казань и Динамо, интересно было бы финал плей-офф чтоб они сыграли, если в такой форме будут Сапожков, Панков и Власов у Динамо и Лабинский, Романовский и Михайлов у Зенита.
Волейбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Белогорье» сыграет с МГТУ, «Оренбуржье» против петербургского «Зенита», другие матчи
вчера, 23:03
Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Енисей» и другие результаты
вчера, 13:44
Олимпийский чемпион Максим Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» на один сезон
22 февраля, 15:58
Волейболист «Локомотива» Сэм Деру вернется в расположение клуба после перенесенного курса химиотерапии
19 февраля, 16:47
Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Ленинградка» уступила «Омичке» в перенесенном матче
18 февраля, 21:02
Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло краснодарское «Динамо», казанское «Динамо» победило «Минчанку», другие результаты
16 февраля, 19:11
Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» победил МГТУ, «Ярославич» проиграл «Динамо-ЛО» и другие результаты
16 февраля, 18:01
Матч казанского «Зенита» и «Факела» в 24-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’’. Начало – 15 февраля в 16:50
15 февраля, 09:20ВидеоСпортс"
Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» и другие результаты
13 февраля, 07:07
Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Локомотив» уступил московскому «Динамо», «Белогорье» обыграло «Факел» и другие результаты
13 февраля, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем