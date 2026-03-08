Чемпионат России по волейболу. 29-й тур. «Урал» сыграет с «Горьким», казанский «Зенит» против «Динамо-ЛО», другие матчи
«Газпром-Югра» сыграет с московским «Динамо» в чемпионате России по волейболу.
С 4 по 9 марта пройдут матчи 29-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
29-й тур
4 марта
МГТУ – Оренбуржье – 3-2 (20:25, 25:21, 20:25, 25:22, 17:15)
6 марта
Факел – Кузбасс – 0-3 (21:25, 23:25, 17:25)
Нова – Белогорье – 1-3 (25:17, 17:25, 22:25, 20:25)
7 марта
Газпром-Югра – Динамо Москва – 0-3 (19:25, 21:25, 20:25)
Ярославич – Енисей – 0-3 (20:25, 22:25, 22:25)
8 марта
Урал – Горький – 14.00
Зенит-Казань – Динамо-ЛО – 17.00
9 марта
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 2 поражения (76 очков), Динамо Москва – 25-4 (74), Зенит Санкт-Петербург – 23-5 (70), Локомотив – 23-5 (68), Белогорье – 20-9 (61), Динамо-ЛО – 17-11 (47), Нова – 16-13 (47), Енисей – 15-14 (47), Факел – 12-17 (35), Газпром-Югра – 12-17 (34), Урал – 8-20 (27), Оренбуржье – 8-21 (25), Горький – 9-19 (24), Кузбасс – 6-23 (23), Ярославич – 6-23 (19), МГТУ – 3-26 (10).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За Кузбасс 👋👋👋
За Кузбасс 👋👋👋
Сейчас «Факел» показывает, как может играть команда без доигровщиков - никак.
