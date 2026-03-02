0

Чемпионат России по волейболу. 28-й тур. «Горький» уступил «Ярославичу» и другие результаты

«Горький» уступил «Ярославичу» в матче чемпионата России по волейболу.

С 28 февраля по 2 марта прошли матчи 28-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

28-й тур

28 февраля

Зенит Санкт-Петербург – Факел – 3-0 (25:18, 25:16, 25:21)

1 марта

Кузбасс – Оренбуржье – 2-3 (25:22, 21:25, 20:25, 25:21, 13:15)

Локомотив – Енисей – 3-0 (25:18, 25:15, 25:22)

Урал – Динамо Москва – 0-3 (24:26, 19:25, 28:30)

МГТУ – Зенит-Казань – 1-3 (26:28, 17:25, 27:25, 23:25)

Нова – Газпром-Югра – 3-0 (25:21, 25:18, 29:27)

Белогорье – Динамо-ЛО – 3-1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:19)

2 марта

Горький – Ярославич – 1-3 (31:33, 27:29, 25:16, 21:25)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 2 поражения (76 очков), Динамо Москва – 24-4 (71), Зенит Санкт-Петербург – 23-5 (70), Локомотив – 23-5 (68), Белогорье – 19-9 (58), Динамо-ЛО – 17-11 (47), Нова – 16-12 (47), Енисей – 14-14 (44), Факел – 12-16 (35), Газпром-Югра – 12-16 (34), Урал – 8-20 (27), Горький – 9-19 (24), Оренбуржье – 8-20 (24), Кузбасс – 5-23 (20), Ярославич – 6-22 (19), МГТУ – 2-26 (8).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит Санкт-Петербург
logoКузбасс
logoФакел
Оренбуржье (Нефтяник)
logoЗенит-Казань
logoДинамо Москва
Енисей
МГТУ
logoБелогорье
Горький (Нижний Новгород)
logoГазпром-Югра
logoЯрославич
Динамо Ленинградская область
результаты
чемпионат России
logoУрал
