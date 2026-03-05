Чемпионат России по волейболу (жен). 26-й тур. «Уралочка» обыграла «Енисей», «Корабелка» победила «Тулицу» и другие результаты
Казанское «Динамо» обыграло «Заречье» в матче женского ЧР по волейболу.
4-5 марта на женском чемпионате России по волейболу прошли матчи 26-го тура.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
26-й тур
4 марта
Омичка – Минчанка – 3-2 (17:25, 25:20, 17:25, 25:23, 18:16)
Протон – Динамо Москва – 2-3 (22:25, 25:17, 21:25, 26:24, 14:16)
Заречье-Одинцово – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (25:16, 16:25, 20:25, 20:25)
Ленинградка – Динамо Метар – 3-1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:21)
Локомотив – Динамо Краснодар – 0-3 (21:25, 23:25, 23:25)
5 марта
Енисей – Уралочка – 2-3 (21:25, 25:14, 17:25, 25:20, 7:15)
Корабелка – Тулица – 3-0 (25:22, 25:18, 25:22)
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 22 победы – 4 поражения (68 очков), Уралочка – 22-4 (65), Заречье-Одинцово – 18-8 (55), Ленинградка – 17-9 (49), Динамо Москва – 16-10 (47), Локомотив – 15-11 (44), Корабелка – 13-13 (36), Тулица – 12-14 (37), Протон – 11-15 (34), Омичка – 9-16 (33), Динамо Краснодар – 10-16 (26), Динамо-Метар – 8-18 (24), Минчанка – 4-22 (15), Енисей – 4-22 (13).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неужели волейбол настолько непопулярен что даже нормальную таблицу нельзя сделать?
Скажите плиз корабелки сегодня надо обязательно выигрывать или она уже в 8ке?
Скажите плиз корабелки сегодня надо обязательно выигрывать или она уже в 8ке?
Выиграет, избежит встречи Казанью, где шансы приближены к нулю. Проиграет- да здравствует "Уралочка"в первом раунде. Наши хоть и одержали 15ю победу подряд , но плей-офф всё-таки несколько другой турнир.
Выиграет, избежит встречи Казанью, где шансы приближены к нулю. Проиграет- да здравствует "Уралочка"в первом раунде. Наши хоть и одержали 15ю победу подряд , но плей-офф всё-таки несколько другой турнир.
Спасибо!!
В последнем туре многое может поменяться по турнирной таблице. Только третья позиция "Заречья" незыблема.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем