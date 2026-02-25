Матч «Факела» и «Локомотива» в 27-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’’. Начало – 25 февраля в 16:45

  • Спортс
Спортс’’ покажет матч «Факела» и «Локомотива» на ЧР по волейболу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Факела» и новосибирского «Локомотива» в 27-м туре мужского чемпионата России по волейболу.

Начало – 25 февраля в 16:45 по московскому времени.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
