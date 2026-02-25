Матч «Факела» и «Локомотива» в 27-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’’. Начало – 25 февраля в 16:45
Спортс’’ покажет матч «Факела» и «Локомотива» на ЧР по волейболу.
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Факела» и новосибирского «Локомотива» в 27-м туре мужского чемпионата России по волейболу.
Начало – 25 февраля в 16:45 по московскому времени.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
2 комментария
За Локомотив 👏👏👏
За Факел
