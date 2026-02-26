  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Локомотив» обыграл «Факел», «Ярославич» против московского «Динамо», другие матчи
1

Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Локомотив» обыграл «Факел», «Ярославич» против московского «Динамо», другие матчи

«Локомотив» обыграл «Факел» в матче чемпионата России по волейболу.

С 24 по 26 февраля пройдут матчи 27-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

27-й тур

24 февраля

Белогорье – МГТУ – 3-1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:18)

25 февраля

Енисей – Горький – 3-1 (30:32, 25:19, 25:17, 25:17)

Урал – Нова – 2-3 (25:22, 25:14, 23:25, 21:25, 12:15)

Газпром-Югра – Динамо-ЛО – 0-3 (20:25, 23:25, 20:25)

Факел – Локомотив – 0-3 (19:25, 18:25, 20:25)

Оренбуржье – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (14:25, 24:26, 18:25)

26 февраля

Ярославич – Динамо Москва – 18.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 25 победы – 2 поражения (73 очка), Зенит Санкт-Петербург – 22-5 (67), Динамо Москва – 22-4 (65), Локомотив – 22-5 (65), Белогорье – 18-9 (55), Динамо-ЛО – 17-10 (47), Нова – 15-12 (44), Енисей – 14-13 (44), Факел – 12-15 (35), Газпром-Югра – 12-15 (34), Урал – 8-19 (27), Горький – 9-18 (24), Оренбуржье – 7-20 (22), Кузбасс – 5-22 (19), Ярославич – 5-21 (16), МГТУ – 2-25 (8).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат России
МГТУ
результаты
Енисей
Динамо Ленинградская область
logoБелогорье
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит Санкт-Петербург
logoДинамо Москва
logoЯрославич
Горький (Нижний Новгород)
logoНОВА
logoФакел
logoГазпром-Югра
Оренбуржье (Нефтяник)
logoУрал
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Колчина на пенсию пора отправлять.
