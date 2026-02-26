Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Локомотив» обыграл «Факел», «Ярославич» против московского «Динамо», другие матчи
«Локомотив» обыграл «Факел» в матче чемпионата России по волейболу.
С 24 по 26 февраля пройдут матчи 27-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
27-й тур
24 февраля
Белогорье – МГТУ – 3-1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:18)
25 февраля
Енисей – Горький – 3-1 (30:32, 25:19, 25:17, 25:17)
Урал – Нова – 2-3 (25:22, 25:14, 23:25, 21:25, 12:15)
Газпром-Югра – Динамо-ЛО – 0-3 (20:25, 23:25, 20:25)
Факел – Локомотив – 0-3 (19:25, 18:25, 20:25)
Оренбуржье – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (14:25, 24:26, 18:25)
26 февраля
Ярославич – Динамо Москва – 18.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 25 победы – 2 поражения (73 очка), Зенит Санкт-Петербург – 22-5 (67), Динамо Москва – 22-4 (65), Локомотив – 22-5 (65), Белогорье – 18-9 (55), Динамо-ЛО – 17-10 (47), Нова – 15-12 (44), Енисей – 14-13 (44), Факел – 12-15 (35), Газпром-Югра – 12-15 (34), Урал – 8-19 (27), Горький – 9-18 (24), Оренбуржье – 7-20 (22), Кузбасс – 5-22 (19), Ярославич – 5-21 (16), МГТУ – 2-25 (8).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Колчина на пенсию пора отправлять.
