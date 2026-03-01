Чемпионат России по волейболу (жен). 25-й тур. Краснодарское «Динамо» обыграло «Корабелку» и другие результаты
Московское «Динамо» уступило «Заречью» в 25-м туре женского ЧР по волейболу.
С 27 февраля по 1 марта на женском чемпионате России по волейболу прошли матчи 25-го тура.
Суперлига
Женщины
25-й тур
27 февраля, пятница
Омичка – Локомотив – 2-3 (23:25, 25:23, 25:19, 20:25, 9:15)
Динамо-Метар – Енисей – 3-1 (15:25, 25:23, 26:24, 25:19)
Динамо-Ак Барс Казань – Ленинградка – 1-3 (26:28, 25:24, 24:26, 22:25)
28 февраля, суббота
Уралочка – Минчанка – 3-0 (25:18, 25:16, 25:22)
Тулица – Протон – 2-3 (13:15, 25:19, 25:15, 18:25, 14:16)
Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 1-3 (25:16, 31:33, 26:28, 17:25)
1 марта, воскресенье
Динамо Краснодар – Корабелка – 3-0 (25:17, 25:22, 25:20)
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 21 победа – 4 поражения (65 очков), Уралочка – 21-4 (63), Заречье-Одинцово – 18-7 (55), Ленинградка – 16-9 (46), Динамо Москва – 15-10 (45), Локомотив – 15-10 (44), Тулица – 12-13 (37), Корабелка – 12-13 (33), Протон – 11-14 (33), Омичка – 9-16 (31), Динамо-Метар – 8-17 (24), Динамо Краснодар – 9-16 (23), Минчанка – 4-21 (14), Енисей – 4-21 (12).
