Чемпионат России по волейболу (жен). 25-й тур. Краснодарское «Динамо» обыграло «Корабелку» и другие результаты

Московское «Динамо» уступило «Заречью» в 25-м туре женского ЧР по волейболу.

С 27 февраля по 1 марта на женском чемпионате России по волейболу прошли матчи 25-го тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

25-й тур

27 февраля, пятница

Омичка – Локомотив – 2-3 (23:25, 25:23, 25:19, 20:25, 9:15)

Динамо-Метар – Енисей – 3-1 (15:25, 25:23, 26:24, 25:19)

Динамо-Ак Барс Казань – Ленинградка – 1-3 (26:28, 25:24, 24:26, 22:25)

28 февраля, суббота

Уралочка – Минчанка – 3-0 (25:18, 25:16, 25:22)

Тулица – Протон – 2-3 (13:15, 25:19, 25:15, 18:25, 14:16)

Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 1-3 (25:16, 31:33, 26:28, 17:25)

1 марта, воскресенье

Динамо Краснодар – Корабелка – 3-0 (25:17, 25:22, 25:20)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 21 победа – 4 поражения (65 очков), Уралочка – 21-4 (63), Заречье-Одинцово – 18-7 (55), Ленинградка – 16-9 (46), Динамо Москва – 15-10 (45), Локомотив – 15-10 (44), Тулица – 12-13 (37), Корабелка – 12-13 (33), Протон – 11-14 (33), Омичка – 9-16 (31), Динамо-Метар – 8-17 (24), Динамо Краснодар – 9-16 (23), Минчанка – 4-21 (14), Енисей – 4-21 (12).