«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта

Дегтярев рассказал об изменениях в системе финансирования российского спорта.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования спорта в стране.

– Правильно ли я понимаю, что российский спорт глобально переходит на гибридную модель работы? С одной стороны – государственная поддержка; с другой стороны – частные вложения, помощь большого бизнеса.

– Да, без частного капитала мы не вывезем по финансам, не хватит денег для рывка. Кроме того, сейчас наводим порядок в отчислениях букмекеров.

– Букмекеры говорят, что новое законодательство создаст большие проблемы для нашего спорта. Как вы можете прокомментировать их позицию?

– Надо здесь зерна от плевел отделить. Вопрос финансовой нагрузки на букмекеров – это к Минфину. Мы на эту позицию не влияем. Если Минфин и Федеральная налоговая служба увидели, что налоговое изъятие можно увеличить, то они это сделают. Более того, по опыту изучения этой темы могу сказать, что это не все. Там есть резервы. Но это, повторюсь, к Минфину.

Я же говорю о наших 2,25% отчислений на спорт. Вот здесь мы провели серьезную ревизию в 2024 году. И вместе с надзорными органами увидели, что эти средства идут абсолютно без контроля транзитом в общественные организации, то есть в федерации.

По закону мы не можем туда зайти и проверить, куда ушли выделенные деньги. Поэтому это были три года пиршества, понимаете? Миллиарды рублей растворялись в общественных организациях. Где-то их добросовестно тратили, где-то – нет. Но в целом это была такая вольница, что даже Махно, наверное, позавидовал бы.

Поэтому теперь все средства аккумулируются в специальном фонде (ранее был создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности – Спортс’’). И первая заявочная кампания на 12 млрд уже завершена. Сейчас экспертный совет фонда взвешивает и анализирует все заявки федераций, выставляет баллы и выходит на попечительский совет. Попечительский совет заявки рассмотрит, утвердит, и с 4 марта по графику начнется финансирование федераций. Теперь все прозрачно, счетно, и это юридически обязывающие решения. Все деньги даются, можно сказать, под расчет. Вот это настоящая революция.

Понятно, что по дороге мы многих недобросовестных товарищей потеряли. Заявочную кампанию обязательно опубликуем. А комментировать уже будете вы, журналисты. Там все как на ладони. Вот есть, например, федерация Х, которая в 2024 году получала 100 рублей. А в 2026-м подала заявку в фонд на 10 рублей. Почему? А больше они не могут обосновать. Нет календаря соревнований, нет получателей, нет контрактов. 10 рублей хватит. Однако в 2024-м 100 рублей скушали!

Но есть и другие. Допустим, федерация Y, которая в 2024 году получила 100 рублей, а теперь обосновала расходы на 200. Это значит, что у людей есть программа, понимание, на что тратить, обосновывающие документы. Не буду сейчас никого называть по именам, однако на развитие больше готовы тратить в основном те федерации, куда пришли новые президенты, – рассказал Дегтярев в интервью «Чемпионат.com».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Российский спортивный фонд
Оно не закончившее за несколько лет губернаторствп, ни одной крупной стройки на бюджетные деньги (включая школы, одни котлованы стоят), министры из правительства которое он воглавлял, целые камеры в СИЗО занимают. за коррупцию. Дружок его рыжий, первым замом трудился (он его с собой увёз) возглавляя несколько краевых федераций спорта (хоккей с мячом, хоккей с шайбой, борьбы и ещё нескольких) сделал целую систему откатов. контракты хоккеистов Амура по несколько сотен млн руб, с откатом 40%. Само оно жило с семьёй на бывшей базе Газпрома, выкупленной у армян, за 600млн, по статье расходов, центр для одаренных детей. просто реальный вор.
Ответ Anti S
Оно не закончившее за несколько лет губернаторствп, ни одной крупной стройки на бюджетные деньги (включая школы, одни котлованы стоят), министры из правительства которое он воглавлял, целые камеры в СИЗО занимают. за коррупцию. Дружок его рыжий, первым замом трудился (он его с собой увёз) возглавляя несколько краевых федераций спорта (хоккей с мячом, хоккей с шайбой, борьбы и ещё нескольких) сделал целую систему откатов. контракты хоккеистов Амура по несколько сотен млн руб, с откатом 40%. Само оно жило с семьёй на бывшей базе Газпрома, выкупленной у армян, за 600млн, по статье расходов, центр для одаренных детей. просто реальный вор.
А у нас это система такая. Круговорот воров в природе. Из кабинета в кабинет, из одной структуры в другую.
В одних карманах порастворялись, теперь нужно в других.
А ЖКХ, а энергетика, а банки с их кредитных ставками, там Триллионы растворялись...
Всё прое...ли! что ещё осталось? наставников не осталось реальных, только на бумаге. ни социальных лифтов, ни поиска через программу достойных и хороших, нет работающих инструментов. через тех кто по сути занимается геноцидом (бк) оздоровить спорт. сюр не меньше...
потому что это всё пшик. люди начинают интуитивно чувствовать и все механизмы перестают работать и начинается разложение систем. и так в любой отрасли, поэтому не удивляйтесь господа "управленцы" и чиновники. словами описать даже вряд ли всё это безобразие получится.
лошадь на ноги не поставить, когда уже её уморили.
Читаешь за аргументацию и виденье распределения бюджета и стыдно становится. Никто не будет просить меньше денег, чем было в прошлые годы.
Здесь интересно послушать, как вы будете распределять Х денег, если заявок подано на бюджет в 10кратном размере. Как будто приоритизироваться заявки внутри, какой подход выработан. Но этого мы не знаем, конечно же
Не поняла принцип оценки трат федераций- что чем больше просят (типа на развитие?)- тем они больше молодцы?! Новые руководители федераций понятно почему просят- им надо карманы набивать и своим «ставленникам» е ГП а крман кинуть. Лучше бы контроль за целевым использованием средств усилили. Чтобы отчитывались за выданные 100р не количеством проведенных мероприятий, а качеством- результатами. Выдал 100р на спортивную секцию- на 2 года спроси- каким результатом будешь отчитываться? И спросить- где результат. Нет? Фиг вам а не деньги в следующий раз и как в банке- черный список… А то под красивое слово «развитие» можно черпать из этого фонда большой ложкой
