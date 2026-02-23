Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Енисей» и другие результаты
Казанское «Динамо» обыграло «Енисей» в чемпионате России по волейболу.
С 20 по 23 февраля прошли матчи 24-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
24-й тур
20 февраля
Минчанка – Динамо-Метар – 3-0 (25:17, 25:23, 25:23)
21 февраля
Заречье-Одинцово – Тулица – 3-1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:17)
Локомотив – Корабелка – 3-2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16)
22 февраля
Омичка – Уралочка – 0-3 (17:25, 14:25, 23:25)
Протон – Динамо Краснодар – 3-0 (25:18, 25:20, 25:15)
Ленинградка – Динамо Москва – 3-2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9)
23 февраля
Енисей – Динамо-Ак Барс Казань – 0-3 (12:25, 19:25, 21:25)
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 21 победа – 3 поражения (65 очков), Уралочка – 20-4 (60), Заречье-Одинцово – 17-7 (52), Динамо Москва – 15-9 (45), Ленинградка – 15-8 (43), Локомотив – 14-10 (42), Тулица – 12-12 (36), Корабелка – 12-12 (33), Протон – 10-14 (31), Омичка – 8-15 (27), Динамо Краснодар – 8-16 (20), Динамо-Метар – 7-17 (21), Минчанка – 4-20 (14), Енисей – 4-20 (12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Локо и Корабелка знатную зарубу устроили. Матч болы в обе стороны на тай брейке - что тут ещё можно добавить?
"Уралочка" закрыла прошлое недоразумение первого тура с Омском. Убедительные 3:0, хотя в третьей партии хозяйки навязали борьбу.
Ленинградка здорово поджала Динамо в четвертом сете
Саратовски Протон вперёд к победам!
