  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Енисей» и другие результаты
4

Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Енисей» и другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло «Енисей» в чемпионате России по волейболу.

С 20 по 23 февраля прошли матчи 24-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

24-й тур

20 февраля

Минчанка – Динамо-Метар – 3-0 (25:17, 25:23, 25:23)

21 февраля

Заречье-Одинцово – Тулица – 3-1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:17)

Локомотив – Корабелка – 3-2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16)

22 февраля

Омичка – Уралочка – 0-3 (17:25, 14:25, 23:25)

Протон – Динамо Краснодар – 3-0 (25:18, 25:20, 25:15)

Ленинградка – Динамо Москва – 3-2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9)

23 февраля

Енисей – Динамо-Ак Барс Казань – 0-3 (12:25, 19:25, 21:25)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 21 победа – 3 поражения (65 очков), Уралочка – 20-4 (60), Заречье-Одинцово – 17-7 (52), Динамо Москва – 15-9 (45), Ленинградка – 15-8 (43), Локомотив – 14-10 (42), Тулица – 12-12 (36), Корабелка – 12-12 (33), Протон – 10-14 (31), Омичка – 8-15 (27), Динамо Краснодар – 8-16 (20), Динамо-Метар – 7-17 (21), Минчанка – 4-20 (14), Енисей – 4-20 (12).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Корабелка
чемпионат России жен
Минчанка
Динамо Москва жен
Динамо Краснодар жен
logoУралочка
Омичка
Динамо-Метар
результаты
Протон
Динамо-Ак Барс Казань жен
Заречье-Одинцово
Ленинградка
logoЛокомотив Калининградская область
Енисей жен
Тулица
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Локо и Корабелка знатную зарубу устроили. Матч болы в обе стороны на тай брейке - что тут ещё можно добавить?
"Уралочка" закрыла прошлое недоразумение первого тура с Омском. Убедительные 3:0, хотя в третьей партии хозяйки навязали борьбу.
Ленинградка здорово поджала Динамо в четвертом сете
Саратовски Протон вперёд к победам!
Волейбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Белогорье» сыграет с МГТУ, «Оренбуржье» против петербургского «Зенита», другие матчи
вчера, 23:03
Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. Казанский «Зенит» обыграл петербургский, «Динамо-ЛО» на тай-брейке уступило «Уралу», другие результаты
22 февраля, 17:10
Олимпийский чемпион Максим Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» на один сезон
22 февраля, 15:58
Волейболист «Локомотива» Сэм Деру вернется в расположение клуба после перенесенного курса химиотерапии
19 февраля, 16:47
Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Ленинградка» уступила «Омичке» в перенесенном матче
18 февраля, 21:02
Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло краснодарское «Динамо», казанское «Динамо» победило «Минчанку», другие результаты
16 февраля, 19:11
Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» победил МГТУ, «Ярославич» проиграл «Динамо-ЛО» и другие результаты
16 февраля, 18:01
Матч казанского «Зенита» и «Факела» в 24-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’’. Начало – 15 февраля в 16:50
15 февраля, 09:20ВидеоСпортс"
Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» и другие результаты
13 февраля, 07:07
Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Локомотив» уступил московскому «Динамо», «Белогорье» обыграло «Факел» и другие результаты
13 февраля, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем