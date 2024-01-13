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«Слуцкий возглавил «Шанхай»? Ну так нельзя, 該死!» Вспоминаем лучшие комменты месяца

Александер Чеферин Александер Чеферин
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

Самые заплюсованные посты декабря-2023

«После этих слов Месси выдали гражданство Китая». Встречайте, лучшие комментарии года

Какой комментарий понравился больше всех?
306 голосов
№20 – А ведь мог и ножичком полоснуть
5%
Квинси Промес
№19 – У Буффона мусорный бак вместо сердца
4%
Джанлуиджи Буффон
№18 – Им бы алкострим замутить
3%
Андрей Канчельскис
№17 – Спорт вне палитике
3%
Владимир Путин
№16 – Слуцкий – геополитик и стратег
2%
Леонид Слуцкий
№15 – почему не Адам Кадыров?
6%
Роман Ротенберг
№14 – Фальшивый Кариока
0%
Рафаэл Кариока
№13 – Турки действуют решительно
1%
высшая лига Турция
№12 – Пивка бы бахнул
6%
Дмитрий Шнякин
№11 – Ну так нельзя, 該死!
7%
Леонид Слуцкий
№10 – Гасперини о Миранчуке
1%
Алексей Миранчук
№9 – Со средней всегда проще, чем со слабой
10%
Унаи Эмери
№8 – У Феди носок не держался
11%
Федор Смолов
№7 – Стажировка для Деограссии
3%
Александр Мостовой
№6 – Хотите как в 90-е при Йоханссоне?
3%
Леннарт Юханссон
№5 – Ни стыда, ни совести, ни ссылки
11%
УЕФА
№4 – Озил и на Спортсе бы не затерялся
5%
Месут Озил
№3 – Роналду и его фобия
3%
Криштиану Роналду
№2 – А кто, если не Чеферин?
5%
Александер Чеферин
№1 – Иду сразу в комментарии
11%
Sports.ru
3 комментария
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Серьезно? "Спорт вне палитике" в топе? Тьфу на вас
+1
0
+1
該死 - это другое!
0
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