«Слуцкий возглавил «Шанхай»? Ну так нельзя, 該死!» Вспоминаем лучшие комменты месяца
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
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