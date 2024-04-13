На Западе известны все участники плей-офф: Бучневич вылетел, Дорофеев с Барбашевым идут дальше

Осталось определить пары.

Регулярный сезон НХЛ подходит к концу. Самая жаркая борьба за плей-офф разворачивается на Востоке, но и на Западе сохранялась небольшая интрига. Пару дней назад «Сент-Луис» разгромил «Чикаго» (5:2), а «Вегас» параллельно уступил «Эдмонтону» (1:5) – отставание между командами сократилось до трех очков, и у «Блюз» оставался шанс на уайлд-кард.

Впрочем, еще до наступления уик-энда интрига исчерпала себя – «Сент-Луис» влетел дома мощной «Каролине» (2:5), усилившейся Генцелом, а «Вегас» обыграл потерявшую мотивацию «Миннесоту» (7:2). Действующие чемпионы в шестой раз за семь сезонов поборются за Кубок Стэнли.

«Блюз» не помогла даже результативная серия Бучневича

«Сент-Луис» подходил к матчу с «Каролиной» с неплохой серией – брали очки в четырех из пяти последних игр. Но победить по заказу «Харрикейнс» – команду, которая давно обеспечила себе плей-офф и выиграла 5 из 6 последних встреч, задача немного другого уровня.

40 минут хозяева здорово держались – дважды выходили вперед, несмотря на то, что соперник в обоих периодах перебросал их (17:32). В одной из шайб поучаствовал Павел Бучневич – у него серия из пяти матчей с набранными очками, правда лишь один гол. Как раз результативности нападающего катастрофически не хватило команде.

В третьем периоде сценарий изменился – «Сент-Луис» побежал забрасывать (уже у них преимущество по броскам – 14:10) и даже получил большинство, но подвел удалившийся Брэйден Шенн. В формате 4-на-4 «Каролина» вышла вперед.

За 2:50 до финальной сирены «Блюз» сняли вратаря, но не закрепились в зоне «Каролины». В итоге Джейк Генцел забросил в пустые, а через две минуты сделал это еще раз. У новичка «Харрикейнс» сумасшедшая статистика – 24 (8+16) очка в 16 играх.

К плей-офф набирает форму и Андрей Свечников – у нападающего сегодня голевая передача. Результативная серия насчитывает три матча – 2+2 на этом отрезке. Несмотря на все травмы, форвард выработал норму в 50 очков за регулярку и в плей-офф, возможно, станет козырем Бринд`Амора. При этом тренере «Каролина» всегда выходит в плей-офф – 6 из 6.

У Хуснутдинова первый гол в НХЛ, но «Вегас» прошелся катком по «Миннесоте»

Три дня назад «Миннесота» лишилась теоретических шансов на плей-офф – команда заканчивает регулярку и экспериментирует. Неудивительно, что немотивированного соперника уничтожил действующий чемпион «Вегас», который до этого матча не обеспечил участие в Кубке Стэнли. А в прошлом матче еще и сам с треском проиграл «Эдмонтону» (1:5) без Макдэвида.

«Вегас» включился со стартового свистка – к восьмой минуте уже вел 3:0, а вторую шайбу забросил Павел Дорофеев, который проводит лучший сезон в карьере – 13 голов и 8 передач. Ши Теодор выцарапал шайбу в зоне «Миннесоты», а россиянин вовремя подключился и пробил с кистей Марка-Андре Флери. Он же ассистировал Кигану Колесару на седьмую шайбу.

Во втором периоде одну шайбу отыграл Марат Хуснутдинов. Это первый гол нападающего в НХЛ – большую часть сезона он провел в «Сочи», перейдя туда из СКА в обмен на Рендулича. После окончания сезона КХЛ россиянин уехал в «Миннесоту», где у него все относительно неплохо – 3 (1+2) очка в 13 играх и средний айстайм 12 минут. Похоже, Джон Хайнс доверяет Хуснутдинову.

Как и «Каролина», «Вегас» перед дедлайном сделал важное подписание. К «рыцарям» перешел из «Сан-Хосе» Томаш Гертл. В отличие от Генцела, который резво начал в «Харрикейнс», чех только осваивается и против «Миннесоты» проводил лишь третий матч за новую команду. Но именно «Уайлд» он забросил первую шайбу за «Вегас».

Есть шанс увидеть финал конференции прошлого года уже в первом раунде

На Западе определились все участники плей-офф. Из приятного – за Кубок Стэнли поборется «Ванкувер», который пропустил три розыгрыша подряд.

Единственная интрига (если это можно так назвать) – кто на кого выйдет в плей-офф. Еще есть шанс, что «Вегас» заберется на третье место Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» сдвинет на вторую строчку «Ванкувер», а «Виннипег» и «Колорадо» поменяются позициями.

Но если бы плей-офф начался завтра, то мы бы получили много интересных пар. Например, повторение финала Запада прошлого года. На Востоке любопытно взглянуть на противостояние Пастрняка и Кучерова.

В последний игровой день регулярки пройдут две встречи, которые окончательно определят все на Западе – «Виннипег» примет «Ванкувер», а «Эдмонтон» приедет в гости к «Колорадо».

Фото: AP /David Becker