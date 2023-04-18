Немного о биологии.

«Флорида» во второй раз в своей истории играет в финале Кубка Стэнли. Не так много для команды, которой исполняется 30 лет – «Вегасу», к примеру, для этого потребовалось в 5 раз меньше времени. Но, в отличие от некоторых клубов, у южан хотя бы все стабильно: не переезжали из одного штата в другой и не меняли названий.

Все эти годы мы называем их «Флорида Пантерс». Но мало кто помнит, что изначально команда из Майами должна была получить крайне странное имя – «Block Busters» (что-то типа «Разрушители блоков»). Все дело в их первом владельце Уэйне Хайзенге, который на момент основания франшизы владел фирмой Blockbuster Entertainment и хотел отразить это в названии. Лига не одобрила из-за слишком очевидной коммерческой подоплеки.

Интересно, что параллельно с Майами новая команда НХЛ появилась на другом конце континента – в Анахайме. Ее создала корпорация «Дисней», которой не запретили назвать клуб «Могучие утки», хотя это тоже было отсылкой на их продукт – фильм 1992 года «Могучие утята».

Но как вообще во Флориде пришли к «Пантерс» в названии и как с этим связан владелец?

Название дал человек, построивший карьеру с одного мусоровоза

Уэйн Хайзенга, подаривший теплому штату вторую команду НХЛ («Тампа» успела раньше), родился 29 декабря 1937 года в Чикаго. Его дед, ирландец по происхождению Харм Хайзенга был владельцем небольшой фирмы по вывозу мусора Huizenga & Sons Scavenger Co, основанной еще в 1894 году. Со временем именно по его стопам и пошел Уэйн, когда семья переехала в Форт-Лодердейл во Флориде.

Для открытия своей первой компании он занял 5 тысяч долларов у отца – так появилась Southern Sanitation, которая специализировалась на вывозе мусора. Забавно, что Хайзенга умудрился убедить фирму-конкурента продать ему один из подержанных мусоровозов – с этого и начался бизнес.

В 1968 году, спустя 6 лет, он совместно с Дином Бантроком, которому в тот момент принадлежала сеть компаний по перевозке мусора, включая фирму деда Уэйна, основал Waste Management, Inc. Через несколько лет компания попала в список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки – в 1972 году ее доход достиг 82 млн долларов. Фирма существует до сих пор, и является крупнейшей в США по размеру выручки в сфере управления отходами.

В 1984 году Хайзенга покинул компанию и стал приобретать другие мелкие фирмы, развивая их. В частности, в 1987-м он приобрел Blockbuster Video и спустя 7 лет сделал ее ведущей сетью кинопрокатов в США. Тогда же, в начале 90-х, Уэйн начал по-крупному вкладываться в спорт, которым давно увлекался – в школе, к примеру, играл в футбол.

В 1990 году бизнесмен купил 15% акций «Майами Дольфинс» из НФЛ, которая испытывала финансовые трудности. А спустя четыре года приобрел все акции команды за 115 млн долларов. В том же 1990-м Хайзенга обзавелся франшизой в бейсболе, основав «Флориду Марлинс» – сейчас известна как «Майами Марлинс».

Под конец 1992 года НХЛ объявила, что в сезоне-1993/94 хочет расшириться на две команды. Хайзенга подсуетился и стал владельцем франшизы теперь уже в хоккейной лиге. Команде не разрешили дать имя его кинопроката, и тогда он выбрал другое название – «Флорида Пантерс».

И «Марлинс», и «Пантерс» базировались в Майами, и многие болельщики критиковали Уэйна за то, что он не упомянул этот город в названиях франшиз. Бизнесмен, долгое время проживший в Форт-Лодердейле, объяснил это тем, что хотел включить округа Бровард и Палм-Бич в число фанатов команды – и поэтому клубы числятся за всей Флоридой, а не только Майами.

В 2001 году бизнесмен продал клуб Алану Коэну примерно за 100 млн долларов. «Пантерс» отдали должное своему основателю в 2017-м, во время празднования 25-летия команды. «Флорида» вывела из обращения 37-й номер в честь года рождения своего создателя. В марте 2018-го он скончался в возрасте 80 лет.

«Флориду» назвали «пантерами» в честь пум. Что? Да!

Уэйн Хайзенга был не только бизнесмен, но и меценат. Вместе со своей женой Марти он был членом общества защиты животных Броварда. Его супруга и вовсе состояла там почти 40 лет – большую часть жизни.

Марти участвовала в разработке множества проектов по защите животных, а также спонсировала другие. Например, она 30 лет финансировала «Клуб мальчиков и девочек Броварда», в котором прививала детям любовь к животным. Забегая вперед, стоит отметить, что к болельщикам она тоже отлично относилась: именно Марти выделила деньги на покупку игрушечных крыс для фанатов «Флориды», которыми они закидали лед в финале конференции в сезоне-1995/96.

В общем, любовь этой парочки к животным заметно повлияла на название команды.

«Флориду» многие ошибочно называют пантерами, видя в названии «Panthers», хотя реальный вид животных, известный как «Florida panther» – это популяция североамериканской пумы. Не очень понятно, откуда взялась эта путаница в английском языке, ведь пумы даже не принадлежат к семейству больших кошек (латинское название которых Pantherinae), не входят в род пантер (лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс) и даже не считаются родственником черных пантер (которые, по сути, те же леопард и ягуар). Но ошибка устоялась – и редкий вид хищных кошачьих из Южной Флориды стали называть именно «Флорида пантер» (хотя они все же пумы).

Флоридская пума – один из самых редких представителей своего вида на планете. В дикой природе их всего около 230 особей – и они на грани исчезновения. Хотя когда-то было все гораздо критичней – в 1970 году их насчитывалось всего 20. Даже в хоккейной команде больше игроков.

Исчезновение вида связано с уничтожением его естественной среды обитания, начиная с XVII века, когда Америку осваивало все больше переселенцев: вырубались леса, началась охота на животных, позже осушались болота. А в современном мире главной проблемой остаются дороги и автомагистрали. К примеру, только за 2016 год под колесами машин погибло 34 флоридских пумы, которые выходили в поисках территории, еды и новых партнеров.

С 1982 года флоридская пума стала официальным животным штата, поэтому неудивительно, что символом для своей франшизы семья Хайзенга выбрала именно ее. К тому же и с точки зрения спортивной команды это был действительно удачный нейминг.

«Пантера – гладкая, умная, агрессивная и жесткая, – говорил Гэри Беттмэн на презентации формы и логотипа. – А с Биллом Торри (вице-президентом) и Бобби Кларком (генменеджером), я уверен, команда покажет именно такой хоккей».

После того, как объявили название команды, Уэйн Хайзенга пообещал, что клуб переведет 50 тысяч долларов в фонд спасения пум, и туда же после матчей будет отправляться сумма, начисленная за каждый сэйв вратаря «Пантерс». Кстати, перед первым матчем команды в НХЛ рядом с владельцем и другими гостями на льду находилась самая настоящая пума.

Клуб до сих пор вкладывается в защиту животных

Не только первый владелец заботился о вымирающем виде – сейчас это регулярно делает сама команда. Например, в 2019 году в рамках четвертой ежегодной Ночи сохранения пантер, проводимой клубом, флоридская федерация дикой природы получила пожертвование в размере 25 тысяч долларов.

«Пумы значат для этой команды все, – сказала координатор Фонда «Флорида Пантерс» Даниэлла Джейкобс. – Мы – «Флорида Пантерс». Это наш тезка. Это замечательная возможность сделать его одним из наших четырех столпов. Пумы в Эверглейдс (национальный парк во Флориде – Sports.ru) – это наша зона ответственности. Хоккеисты выходят в джерси с их изображением каждую игру».

Вырученные средства были потрачены на консультацию по транспортной экологии с доктором Дэниелом Смитом из Университета Центральной Флориды. С его помощью федерация работает над созданием всеобъемлющего руководства, которое поможет улучшить транспортную сеть региона, не подвергая риску представителей дикой природы. Местные органы власти, государственные агентства, специалисты по экологическому и транспортному планированию и инженеры должны будут убедиться, что на всех будущих дорогах будет использован какой-либо вид перехода для диких животных, чтобы повысить безопасность их миграции. Пример таких «мостов» – Аллигаторная аллея на трассе I-75.

В 2017 году «Флорида» сделала еще одно доброе дело – помогла пуме Махале, нуждавшейся в транспортировке из зоопарка в дикую природу. Фонд клуба оплатил покупку специального ящика, в котором животное перевезли в естественную среду обитания.

«Была потребность в нем – легкий вес, алюминиевый корпус, хорошая вентиляция, специальные ручки, – сказал Рон Мэджилл, представитель зоопарка Майами. – Все было разработано специально для того, чтобы перевозить этих пантер как можно быстрее с того места, где они находятся».

Фото: AP Photo/Reinhold Matay, Wilfredo Lee; Gettyimages.ru/Scott Olson; globallookpress.com/Joe Forzano; wikipedia.org; Facebook/CarltonWard