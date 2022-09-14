Вторая молодость 36-летнего Широкова: завалил хет-трик «Спартаку», до этого был дубль. Идет в лучших бомбардирах сезона

Уже 8 очков в 6 играх.

Сергей Широков даже в 36 лет в качестве капитана «Автомобилиста» влияет на результат. Два дня назад его дубль помог обыграть «Авангард» 4:2 (вторая шайба – победная), а в среду – хет-триком прихлопнул «Спартак».

Москвичи в этом сезоне еще ни разу не оставались без очков – четыре победы и поражение в овертайме в Магнитогорске. А самому Широкову наверняка приятно забросить в ворота бывшей команды.

Получился красивый хет-трик: по шайбе в каждом периоде. В первом – бросил с пятака низом после неудачной попытки защитников гостей отбросить шайбу.

За шесть секунд до конца второго периода классным броском с нулевого угла вывел хозяев вперед.

«Какой процент удачи в шайбе Сергея Широкова? Это мастерство, не удача. У него большой опыт, он забивает такие уже лет 10 и продолжает это делать», – так хвалил нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев своего капитана.

Финальный аккорд – отбор у своей синей линии и точный бросок в пустые ворота.

У Сергея Широкова 8 (5+3) очков на старте сезона и первое место в списке не только бомбардиров команды, но и всей лиги прямо сейчас.

У «Автомобилиста» четыре победы в шести матчах, причем все добыты на своем льду – стопроцентный результат. Впереди еще две домашние игры – с «Сибирью» и «Нефтехимиком».

Еще до подписания контракта с «Автомобилистом» Сергей Широков говорил в интервью «Скользкому льду»: «Посмотрим, где-то увидите меня точно, потому что силы есть, желание есть, эмоции остались». Но, кажется, никто не ожидал, что их столько.

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Фото: t.me/hc_avtomobilist