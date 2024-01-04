5 шокирующих прогнозов для «Ф-1» 2024-го: ссоры в «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседесе»

Вангуем.

В мире финансов и экономической аналитики есть отчет-мем – «шокирующие прогнозы на год» от датского банка Saxo. В нем эксперты по рынкам и политике строят наихудшие возможные сценарии – что случится с планетой или отраслью, если в мире все пойдет по максимально негативному пути. Saxo никогда не называет отчет «провидческим» и самым возможным – выпускает его для моральной подготовки инвесторов и шанса разработки потенциальных планов на всякий случай. Тем не менее, многие прогнозы сбылись (например, в 2022-м датчане угадали возвращение спроса на ископаемое топливо и падение цен на акции экстремистской в России компании Meta), и сами обрели популярность.

Давайте же посмотрим на «Формулу-1» 2024-го с такой же точки зрения – какие реальные события могут шокировать гонки и зрителей?

Переса уволят из «Ред Булл» по ходу сезона за аварии с Ферстаппеном

Последние три сезона заканчиваются для «Ред Булл» и Серхио Переса абсолютно одинаково: сокрушительным поражением от Ферстаппена, поиском причин неудобства в болиде и трудностей в управлении и декларации чемпионских амбиций на следующий год. И план на 2024-й у мексиканца остался прежним – он все еще целит в титул .

Вот только теперь у него другая ситуация. Команда признала неудачу с предоставлением Пересу достаточного инструментария для работы с болидом и четко проговорила желание исправить уязвимость – так что в 2024-м разрыв между Максом и Серхио может уменьшиться, ведь именно трудности с настройкой оказались главной слабостью мексиканца в 2023-м.

А еще у него сейчас совсем другая перспектива в команде: вместо жесткого контракта на ближайшие сезоны без сильного конкурента за место – истекающее соглашение с возвращенным на трассу Даниэлем Риккардо. И тот не скрывает цель – возвращение в «Ред Булл» стало бы мечтой .

Так что Перес входит в сезон с потенциальным ускорением и осознанием: терять больше нечего, побеждать надо сейчас – или никогда.

Как же на нем отразится такой личный пресс? В 2023-м похожий момент случился на Гран-при Майами: Серхио лидировал и оборонялся от прорывавшегося Ферстаппена – если бы Перес удержал позицию, то вышел бы в лидеры чемпионата. Однако №11 сдался почти без борьбы – шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер затем признал ту гонку моментом психологического перелома .

Для избежания повтора ситуации Пересу потребуется работать жестче и смелее, а также больше рисковать – вот только такого Серхио мы тоже видели в 2023-м. Он так пытался вырваться в лидеры домашнего Гран-при Мексики, что необдуманно срезал Леклера и сошел в первом повороте .

Постоянные провалы в квалификации тоже сказались на его ментальности – адреналин от желания вернуться во главу пелотона как можно быстрее приводил к куче идиотских аварий с середняками и аутсайдерами. Только за Гран-при Сингапура и Японии он накопил столько крэшей и штрафов, что над ним начали подшучивать даже соперники.

Как же это может выстрелить в потенциальной схватке за титул? Если «Ред Булл» вновь выкатит чемпионскую машину, то Пересу опять придется иметь дело с Ферстаппеном. А с Максом у Серхио уже случались горячие моменты – например, во время Гран-при Саудовской Аравии они эмоционально подгоняли друг друга в битве за лучший кру г и лидерство в чемпионате, а после финиша Макс жестко раскритиковал команду.

Или в 2022-м между ними возник конфликт, когда Ферстаппен отказался помогать мексиканцу с очками для чемпионата – до слов Переса «если он выиграл два титула, то благодаря мне».

Пилоты «Ред Булл» сошлись на треке колесо в колесо на первом круге спринта Гран-при Австрии – после двух выдавливаний сражение лишь чудом не завершилось аварией.

Но тогда шансов догнать Макса уже не было, да и момент пришелся не на финальный заезд уик-энда.

Если ставки будут выше – с лидерством в чемпионате на кону – а в продлении контракта останутся сомнения, Перес может уже и не уступить, как в случае Леклера и середняков. За карьеру он не раз демонстрировал готовность идти до конца, если нужно – и Ферстаппен из таких же. Потому в первых Гран-при года – вроде подходящих Серхио трасс Бахрейна, Саудовской Аравии или Австралии – их борьба запросто может привести к столкновению (или даже парочке).

Последствия могут оказаться разрушительными: в 2023-м сложилось ощущение, будто «Ред Булл» просто не может отыскать формальной причины для увольнения Переса , ведь он все еще привозил подиумы и удерживал второе место. Но выносы Ферстаппена при наличии Риккардо в хорошей форме и перспективного Лиама Лоусона в резерве Серхио уже не простят. Одно неосторожное движение в запале борьбы – и Перес отправится отдыхать.

«Ред Булл» со скандалом заставят продать вторую команду

Взлет «Альфа Таури» в финальной трети сезона от безнадежного аутсайдера до четвертого места в мексиканской квалификации и пятой по скорости машины пелотона здорово взволновал соперников. Ведь вторая команда концерна «Ред Булл» сильно прибавила именно после перехода на подвеску от первой команды и обновления деталей по лекалам RB19 – а в следующем году синергию планируют усилять и переносить во вторую машину максимум чемпионских запчастей .

«Феррари» и «Макларен» уже требуют у ФИА внимательнее рассмотреть сотрудничество «Альфа Таури» и «Ред Булл», международный регулятор повышает бдительность и уточняет требования, но соперники явно не впечатлены потенциальным новым конкурентом от доминирующего концерна.

По информации постоянно резидента паддока и очень осведомленного журналиста AMuS с большой сетью связей и инсайдером Михаэля Шмидта, если «Альфа Таури» действительно пойдет за пятым местом Кубка конструкторов, все прямые конкуренты объединятся в давлении на ФИА и «Ред Булл» с целью принуждения концерна к продаже второй команды как можно скорее. И такие политические истории в «Ф-1» обычно развиваются жестко и грязно.

Новая волна политической войны «Ф-1» и ФИА приведет к появлению реалистичного плана альтернативного чемпионата

Новый президент мирового регулятора гонок управляет Международной федерацией только 2 года, но уже многократно достал и серию, и команды.

Он пытается выбить из серии больше денег ради закрытия дефицита бюджета и даже манипулирует со статистикой . Он пытается принудить «Ф-1» к приему ненужной чемпионату 11-й команды «Андретти-Кадиллак». Он критикует любые финансовые оценки серии и требует участия в переговорах о потенциальной продаже. Он грозит убирать из календаря трассы , где остаются проблемы с контролем за пределами трека. И он даже пытается поссорить команды через совсем уж некрасивые расследования против отдельных боссов на основе публикаций в желтой прессе.

Последнее переполнило чашу терпения команд и «Ф-1» – по инсайду осведомленного редактора BBC Sports Эндрю Бенсона на стол вернулось обсуждение альтернативного чемпионата без участия ФИА.

Эта идея высказывается при каждом серьезном конфликте чемпионата и регулятора, но раньше почти всегда она выглядела почти невозможной. У Федерации оставался бы статус чемпионата мира и право на отзыв категорий у всех «непокорных» автодромов – многие из них остались бы без других гонок и не пошли бы на дополнительный риск. Также многие команды тоже раньше сдерживали личные отношения с функционерами ФИА и нежелание рисковать историческим статусом, ломая привычную модель существования – во время предыдущего обострения из-за ограничений бюджетов в 2009-м «Феррари» пыталась продавить альтернативу, а «Макларен», «Уильямс» и «Браун» оставались.

С тех пор положение дел в «Формуле-1» кардинально изменилось. Календарь все больше расширяется на городские гонки и отдельные заезды в США – теперь команды мечтают и об этапе в Нью-Йорке на Манхэттене. Владельцы серии организовали первый собственный Гран-при в Вегасе и вроде бы закончили его финансовым успехом, а единство команд на данный момент – небывалое, особенно перед инициативами бен Сулаейма,

Потому теперь переговорная сила на стороне «Либерти Медиа»: альтернативная «Ф-1» вполне может пройти на уличных автодромах, не используемых для других гонок трасс вроде «Майами» и автодрома Монреаля – на первый год десяток локаций хватит (можно провести по две гонки), а на второй уже добавить новых мест в Америке (например, уговорить «Индианаполис» почти без заездов от ФИА) и активно обсуждаемых проектов вроде Гран-при Мадрида или прежних исторических трасс (у «Ф-1» их навалом в запасе, без шуток). Требуются только капиталовложения, но формально даже при потере пары легендарных этапов это будет все тот же чемпионат.

Команды тоже пока выступают единым фронтом, но в случае откола от ФИА в нынешнем «чемпионате мира» могут остаться только личные проекты с привязкой к маркетингу и медийности, а не к прямой прибыли – например, «Астон Мартин» мечтающих о титула Строллов или метящая в лавры «Феррари» французская «Альпин». В остальном же Федерация останется с десятком трасс, двумя командами и вообще без спонсоров – перестроить «Ф-1» на таком фундаменте за год практически невозможно, пока ветка «Либерти Медиа» со всеми гигантами и деньгами может соревноваться сразу же. Даже бренд «Ф-1» сейчас зарегистрирован на дочернюю нидерландскую компанию американской корпорации.

Мохаммед бен Сулайем пока и не думает останавливаться в крестовом похоже за абсолютную власть над главной гоночной серией – даже не рассматривает закулисные переговоры или компромиссы. Его давление явно продолжится, и реалистичный план альтернативного чемпионата станет достойным ответом. А оттуда недалеко и до размышлений о реализации.

Разногласия Сайнса с «Феррари» по контракту дойдут до разрыва

На данный момент в конце 2024-го истекают контракты у 14 гонщиков – и оба пилота «Феррари» пока в их числе. Да, владелец и президент завода Джон Элканн анонсировал продление обоих, но все не так просто – желания команды и намерения пилотов могут не совпадать. Переговоры продолжаются – шеф Скудерии Фредерик Вассер даже отмечает отсутствие потребности в спешке .

C потенциальным контрактом Леклера проблем не возникнет: из-за личной привязанности Шарля к марке ему некуда идти , и, по слухам, в Маранелло рассматривают выдачу пятилетнего царского контракта на несколько десятков миллионов евро в год.

У Сайнса внезапно другая ситуация: ему предлагают однолетний контракт до конца 2025-го, поскольку надеются поискать альтернативы на рынке пилотов.

Карлос же очевидно хочет другого: и решить вопрос со сделкой до первой гонки нового сезона, и заполучить соглашение на много лет . Причем он сам первым поднял разговор о продлении – еще в середине года, когда переигрывал напарника и по очкам, и о квалификационным позициям, и по вкладу в развитие машины. Оттуда и выросло очевидное желание забрать роль лидера команды – и в Италии с Сингапуром Карлос доказал оправданность притязаний . Неудачный финал сезона же все смазал, а время продолжает уходить.

Пока разногласия между Сайнсом и «Феррари» не выглядят терминальной трещиной в отношениях, с каждым днем без сделки и слухах об интересе к Норрису и Албону появляется все больше вопросов. Карлос сам признавал: без контракта со Скудерией будет вынужден искать сторонние варианты. Пока все идет именно к разрыву – возможно, даже досрочному.

«Мерседес» попытается превратить Расселла во второго пилота, и он уйдет

Формально у обоих пилотов восьмикратных чемпионов подписаны контракты до конца 2025-го, но в «Мерседесе» складывается слишком запутанная обстановка.

Техническая бригада в Бракли работает над полностью новым болидом для 2024-го – скорее всего, без слабостей, на которые жаловался Хэмилтон в 2023-м . И вообще именно по желаниям Льюиса и меняли машину в прошлом сезоне – пока Расселл все чаще и чаще рассказывал в интервью, как ему комфортно.

С ролью Джорджа в команде вообще теперь не все понятно . С одной стороны, в 2022-м он в роли новичка пользовался плодами масштабных экспериментов Хэмилтона с настрйками, а в уже в 2023-м только и говорил о цели в виде второго места Кубка конструкторов, пока «Мерседес» изо всех сил двигал вперед Льюиса и разваливал Джорджу гонки .

Хоть Расселл под конец года на ни что не претендовал в личном зачете, именно его усилия в финальных Гран-при помогли-таки спасти позицию от атак «Феррари» – пока Хэмилтон на тех же настройках страдал в хвосте под подбадривания Тото Вольффа .

Причем квалификации у Расселла и Хэмилтона показали полное равенство в темпе – то есть прямо сейчас Джордж уже не хуже Льюиса. Да и сам он считает себя способным победить прославленного напарника и обладает сильным и смелым характером – просто так юниора в шефы Ассоциации пилотов Гран-при не выбирают.

Тем не менее, «Мерседес» все еще мечтает о восьмом титуле для Хэмилтона, а значит, продвижение №44 продолжится. Методы команды же вызывали вопросы у Джорджа в 2023-м – до вопросов по радио «с кем мы гоняемся – друг с другом или с остальными?».

Джорджу тем временем в начале сезона будет 26 лет. Ждать два года до 28-ми в такой ситуации для пилота с амбициями, характером и действительно сильными перспективами может показаться перебором. И есть команда вновь попытается загнать Расселла в бесправные вторикеллы, №63 запросто способен уйти – да хоть в «Феррари» на место Сайнса.

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Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Dan Mullan / Staff, Mark Thompson / Staff, Peter Fox / Freier Fotograf, Clive Rose / Staff