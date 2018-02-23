Матчи европейского футбола

8 марта, 23:44 Автор Андре Горёнышев Тоттенхем - Ювентус. Не матч, а сказка! Вот, что значит победа на характере! Вчера определился еще один участник 1/4 финала Лиги Чемпионов. Центральным матчем вечера стало противостояние между лондонским Тоттенхэмом и Туринским Ювентусом. Поединок прошёл на легендарном «Уэмбли». В первом матче соперники порадовали болельщиков обилием забитых голов. И поскольку в том матче команды не выявили победителя, можно было быть уверенным, что и сегодня коллективы не обделят нас забитыми мячами.