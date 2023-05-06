7 комментариев

Осторожно: у нее черный пояс по карате!

Женская Суперлига продолжает брать интервью у иностранных футболисток. На этот раз представители лиги поговорили с сербской защитницей и капитаном ЦСКА Невеной Дамьянович, которая в этом сезоне за 6 туров забила 6 мячей и отдала 5 голевых передач.

Ниже – ее рассуждения о капитанстве, тяжелых жизненных моментах и различиях женского футбола в разных странах.

В детстве выбирала между футболом и карате. Навыки единоборств в жизни не пригодились, но Невена готова ко всему

«Я очень благодарна своим родителям за то, что они всегда меня поддерживали, давали право выбора. Когда пришло время определяться между футболом и карате, они спросили, уверена ли я в своем решении, и сказали, что это только мой выбор и мой путь.

У меня черный пояс по карате, но у меня не было моментов в жизни, когда нужно было воспользоваться данными навыками за пределами татами. Но если нужно, я готова защитить себя, любимого человека и семью. Надеюсь, что такой момент не настанет, но я готова ко всему».

Стала защитницей по просьбе тренера и считает, что нужно помогать команде в любых ситуациях на поле

«В начале карьеры я играла на позиции «десятки», забивала довольно много голов. Было весело, но в мой последний сезон в «Спартаке» (имеется в виду сербский клуб из Субботицы – прим. Sports.ru) команде нужен был левый центральный защитник. Тренер сказал, что мне стоит попробовать себя на этой позиции, и мне очень понравилось. Cчитаю эту позицию самой подходящей для меня.

Мне кажется, что надо помогать команде в любых игровых моментах, если есть такая возможность. Не важно, угловой это, аут или штрафной — я буду помогать, поскольку знаю, что за этим стандартом стоит работа всей команды, и мы должны выжать из него максимум пользы. Я рада, что могу не только защищать ворота, но и забивать».

Чем отличается женский футбол в Сербии, Дании, Португалии и России? Вот версия Невены

«В Сербии женский футбол не так популярен. Когда я только переехала в Данию, на вопрос, каким видом спорта я занимаюсь, я отвечала: «женским футболом». В ответ на это мне говорили: «Почему вы говорите женский? Ведь футбол есть футбол, он един для всех». Когда мы приходили на базу, нас встречали дети 6-7 лет, я видела, с какой радостью девочки идут на тренировки, и была поражена доступности футбола в Дании.

Затем я переехала в «Спортинг». Когда играешь за такой большой клуб, не важно, за какую команду ты играешь: мужскую, женскую, хоккейную, волейбольную — фанаты все равно тебя любят и узнают на улицах Лиссабона. Меня поразило, как они поддерживают своих игроков. Португальская лига очень активно развивалась в те три сезона, которые я провела в «Спортинге»: вкладывалось довольно много денег. Мне было безумно приятно быть частью этой команды и напрямую участвовать в процессе трансформации чемпионата.

Когда я переехала в Россию, очень удивилась, какими темпами развивается женский футбол в стране. Выступать за ЦСКА – огромная честь, поскольку это большой клуб с богатой историей. Мне очень понравилось играть в финале Кубка России против «Зенита» на «Газпром Арене» – столько фанатов, непередаваемая атмосфера, просто вау.

Мне кажется, что Суперлига с каждым сезоном растет все больше. Это очень важно не только для нас, футболисток, но и для молодого поколения, кто однажды тоже будет играть в чемпионате».

Быть капитаном – каково это?

«Честно говоря, самое важное в капитанстве – чтобы футболистки знали, что я всегда рядом. Говорю девочкам, что мы как семья: когда мы выигрываем – вместе радуемся, когда проигрываем — вместе грустим. Для меня самое важное – оказать игрокам необходимую поддержку. Будучи капитаном в «Спортинге», всегда говорила, что я настолько сильна, насколько сильная моя команда. Мы должны быть вместе и поддерживать друг друга.

Быть капитаном — огромная привилегия. Но честно говоря, это не было моей целью, когда я только пришла в ЦСКА. Когда только приехала в команду, мне было важно, чтобы меня узнали и приняли, и сейчас, конечно, я счастлива быть капитаном таких прекрасных футболисток. Вся команда – потрясающие личности, очень приятные люди, и я рада, что могу быть их лидером».

Дамьянович хотела бросить футбол из-за смерти сестры. Но продолжила играть ради нее

«Моя сестра умерла в 2011 году, когда было 17 лет. Мне было реально трудно: я не хотела возвращаться в «Спартак» и думала пропустить квалификацию ЛЧ. Но мои родители и сестры уговорили меня остаться, потому что моя сестра гордилась бы мной. Помню, я тогда забила много голов. С тех пор если у меня возникает мысль бросить – футбол в тот же момент дает понять, что мои старания не проходят даром, что нельзя сдаваться.

После этого события мое мировоззрение в корне изменилось. Моя сестра была младше и однажды я ей пообещала, что все трофеи, которые мне удастся выиграть, все мои успехи, голы – для нее. Именно это является моей ежедневной мотивацией, потому что я знаю, что она присматривает за мной с небес и помогает мне становиться лучшей версией себя не только на поле, но и за его пределами».

У Невены экономическое образование. После завершения карьеры она хотела бы совмещать спорт и бизнес

«Я из семьи, где образование играет важную роль. Моя старшая сестра – врач-анестезиолог, у другой сестры есть степень по экономике, третья изучала политические науки, я тоже экономист. У меня не было вариантов, семья говорила: «Хорошо, ты можешь заниматься спортом, но все равно нужно закончить университет». Мой выбор пал на экономику и думаю, что я в ней очень хороша.

Последнее время многие люди спрашивают, чем мне хотелось бы заниматься после окончания карьеры – не понимаю, почему они задают этот вопрос, я же еще не такая старая! Но я бы предпочла остаться в спорте, а еще лучше — совместить спорт и бизнес».

Самая большая футбольная мечта – крупный турнир со сборной

«Я бы хотела представить свою страну на большом турнире – Евро или ЧМ. Мне удалось многого добиться в своей карьере – 5 чемпионств и 4 Кубка Сербии, 2 чемпионства и Кубок Дании, Кубок России большое количество игр в ЛЧ, много матчей за национальную сборную. Я была капитаном команды, которая впервые пробилась на Евро для девушек до 19 лет.

Единственное, чего пока нет в моем списке – большого турнира со взрослой сборной Сербии. У меня есть уверенность, что если наша команда пройдет отбор на Евро или ЧМ, мы сможем показать свой уровень и пройти далеко».

Дамьянович любит родину и гордится тем, что она из Сербии

«Я очень рада, что родилась в Сербии. Несмотря на то, что моя страна довольно маленькая, у нас очень много талантливых людей, которые внесли свой вклад в историю человечества: Никола Тесла, Михайло Пупин, Новак Джокович, Никола Йокич.

Искренне считаю, что Сербия – потрясающая страна, и мне грустно, что многие совсем ничего не знают о нашей истории и о том, что происходит у нас сейчас. Очень горжусь тем, что я сербка, я люблю свою страну: людей, природу. А еще действительно скучаю по дому, когда нахожусь за границей».

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