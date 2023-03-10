Познаем и следим.

Женский футбольный чемпионат России возвращается. В нем сыграют 12 команд. В прошлом году чемпионками впервые в истории стал «Зенит», а Winline Кубок России в самом посещаемом матче в отечественном женском футболе взяли девушки из ЦСКА. В новом сезоне будет много свежего и интересного.

Рассказываем все, что вам нужно знать, чтобы смотреть российскую Суперлигу. Читайте наш гайд, знакомьтесь с чемпионатом и приходите на стадионы уже в ближайшие выходные.

Кто сыграет в сезоне-2023. Быстро рассказываем о каждой команде и их отличиях

«Рязань ВДВ» основан рязанцем Владимиром Сапуновым – владельцем крупной строительно-финансовой компании и участником боевых действий в Афганистане. Первое название команды – «Марсель» – как раз в честь этой компании. Через год у клуба появилась приписка «ВДВ»: Рязанское воздушно-десантное командное училище поддерживало команду в первые годы ее существования, сам Сапунов был его выпускником, а вице-президентом работал бывший офицер-десантник. Иногда курсанты ходили на домашние матчи женской команды, и «Рязань-ВДВ» собирала в среднем около 10 тысяч зрителей. В 2020 году правительство Рязанской области объявило о ликвидации клуба, но широкая огласка в медиа его сохранила. «Рязань ВДВ» – четырехкратные победительницы чемпионата России и двукратные обладательницы кубка России. Еще рязанки доходили до 1/4 финала Кубка УЕФА.

«Звезда-2005». «Звезда-2005» – самая титулованная команда чемпионата: 6 чемпионств, 7 Кубков России и финал Кубка УЕФА. Основу команды при ее создании составили студентки и преподавательницы двух пермских ВУЗов – политехнического и аграрно-технологического.

«Енисей». Женская команда появилась в системе мужского «Енисея» в 2011 году. Тогда же женский состав заручился поддержкой от Красноярского края и объединил в себе воспитанниц ДЮСШ Красноярска, студенток Сибирского федерального университета, Красноярского педагогического и других учебных заведений. С 2017 года «Енисей» стал выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

ЦСКА. Под названием ЦСКА команда существует с 2016 года, тогда ее возглавил Максим Зиновьев, который, кстати, в конце прошлого сезона вновь вернулся на должность главного тренера. Основу команды составили отданные в аренду игроки ФК «Россиянка», который впоследствии вошел в структуру армейского клуба. ЖФК ЦСКА дважды становился чемпионом России (2019, 2020) и дважды брал Кубок.

«Чертаново». Первая версия этой команды, которая базировалась в подмосковной Малаховке, появилась в 1987 году при государственной академии физической культуры. Первоначальное название – «МОГИФК»: этот студенческий состав участвовал в первых после снятия запрета турнирах по женскому футболу, а затем отделился от университета. С 1997 года это ЖФК «Чертаново». Выступает в высшем дивизионе с 2014 года. Спортшкола «Чертаново» вырастила многих топовых российских футболисток, которые впоследствии стали звездами не только Суперлиги. Например, Алсу Абдулина сейчас играет в «Челси».

«Локомотив». Появился в 2018-м году и сразу же заявился в чемпионат России. И уже выиграл чемпионство в сезоне-2021, два Кубка и два первых в истории женского футбола России Суперкубка. В прошлом сезоне ЖФК «Локомотив» провел международный кубок РЖД, который сам и выиграл. В это трансферное окно команда сильно обновилась: состав покинули много топов, например, Алена Рузина, Марина Федорова и Надежда Ильиных, а лучшая бомбардирка прошлого сезона Нелли Коровкина пропустила сборы по неизвестной причине – вместо них в «Локо» пришли четыре новых игрока, в том числе первая в России аргентинская футболистка Марина Дельгадо.

«Зенит». Основан в 2020 году и с того же года выступает в Суперлиге. Это действующий чемпион. У женского «Зенита» мощная поддержка как со стороны руководства, так и со стороны болельщиков: после чемпионского матча в Ростове команду с поезда встречала большая группа фанатов, а одним из первых поздравивших был гендиректор «Зенита» Александр Медведев. В начале марта перед первым матчем мужского «Зенита» на «Газпром-Арене» прошла презентация женского состава и автограф-сессия с футболистками.

«Динамо» (Москва). Основано в 2021 году, а заявилось в Суперлигу в 2023-м. Это один из двух новичков нового сезона. Поскольку первый год существования «Динамо» провело в Молодежном первенстве (где сразу завоевало серебряные медали), костяк новой команды сложился из молодых талантов. Но в это трансферное окно клуб мощно усилился: Марина Федорова, Кайлан Уильямс, Хелена Божич, Тияна Матич, Елена Шестернева и другие опытные футболистки.

«Крылья Советов». Впервые женскую команду в Самаре пытались собрать в 2011 году на базе клуба ЦСК ВВС Самара. Та команда существовала один сезон. Клуб воссоздан в 2019 году и заявился в Суперлигу в сезоне-2023. В Молодежном первенстве 2022 «Крылья» взяли бронзовые медали.

«Рубин» основан в 2021 году и с того же года выступает в Суперлиге. Пока в активе клуба только 9-е место чемпионата и 1/4 финала Кубка России. В прошлом сезоне клуб запомнился милой цитатой тренера Рената Мифтахова: «Между советом и пиццей есть разница: пиццу я заказывал, а совет – нет». Сейчас к сезону «Рубин» готовится под руководством Ильи Ульянина.

«Ростов» появился в 2020 году, с 2021-м выступает в высшем дивизионе. В прошлом сезоне ростовчанки пробились в топ-4 финального этапа и заняли четвертое место, а также дошли до 1/4 финала Кубка России.

«Краснодар» основан в 2020 году на базе ФК «Кубаночка» и с того же года играет в Суперлиге. Основа поднималась только до шестого места, зато молодежный состав стал чемпионом Первой лиги.

Как наш футбол шел к Суперлиге. Краткая история женского футбольного чемпионата России

Первый женский чемпионат России прошел в 1992 году. Чуть раньше его предшественниками стали чемпионат СССР (с 1990 по 1991 год) и турнир со сложным названием чемпионат Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов (1989). Но впервые женский футбол в стране упоминался сильно раньше – еще во времена Российской империи: 3 августа 1911 года состоялся матч команд «Пушкино» и «Петровско-Разумовская Лига».

Затем долгое время женский футбол существовал в любительском статусе (женщины играли даже в военное время). Первый официальный турнир – Кубок Валентины Терешковой – прошел в 1972 году в Бердянске. В нем сыграли команды из Риги, Москвы, Донецка, Закарпатья и многих других городов СССР. Но турнир вызвал негативную реакцию: в журнале «Здоровье» в рубрике «Вопрос-ответ» вышло письмо читателя с заголовком «Женщина на футбольном поле? Противоестественно!» Там автор выразил обеспокоенность физическим состоянием футболисток и особенно тем, способны ли они быть матерями.

Федерация спортивной медицины СССР подтвердила опасения читателя и согласилась, что женский футбол – это «противоестественно», предложив запретить его из-за «вреда» для здоровья женщин. Госкомитет СССР поддержал эту идею. Так женский футбол попал под официальный бан до конца 80-х.

Председатель Федерации спортивной медицины СССР и доктор медицинских наук Н. Д. Граевская аргументировала такое решение без научных фактов: «О какой женственности может идти речь, когда видишь неуклюжие фигуры в бутсах и щитках, когда футболистки борются за мяч с помощью противоестественных женской природе силовых приемов корпусом и ногами?!».

В 1984 году прошел первый чемпионат Европы среди женских сборных (в этом турнире не было страны-хозяйки, а команды играли на домашних стадионах), после чего руководство СССР сняло запрет на женский футбол. Через три года журнал «Собеседник» провел успешный турнир среди женских команд, а вскоре был утвержден футбольный чемпионат профсоюзов. В 1990 году появилась первая женская футбольная сборная СССР. Ее возглавил тренер Олег Лапшин, который в начале 80-х работал с клубом из Того, а в 90-х остался в женском футболе и на десять лет возглавил Ассоциацию женского футбола страны.

Женский чемпионат России по футболу идет с 1992 года. За это время в нем отменились многие команды. Несколько раз создавался и исчезал женский «Спартак», собран и расформирован красногорский «Зоркий», в Воронеже были городское представительство РФС и сильнейшая команда «Энергия»: ее лучшие выпускницы Елена Данилова и Елена Терехова зажигали на молодежном чемпионате мира 2006 и становились чемпионками США в составе «Индианы». Красноармейская (впоследствии химкинская) «Россиянка» феерила в чемпионате вплоть до объединения с ЦСКА, пять раз взяв золото, завоевав пять Кубков России и регулярно играя в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 2020 году женский чемпионат России перезагрузился под новым названием – Суперлига. Департамент женского футбола РФС представил новый стиль, цвета и логотип турнира: футбольный мяч из трех элементов как главных ценностей чемпионата – открытость, равные возможности и сопричастность. Главные события чемпионата стали освещаться в соцсетях, а все матчи можно было посмотреть в прямых эфирах на ютубе. Всего за три года Суперлига расширилась с 8 до 12 команд.

В 2022-м Суперлига ввела более интересный, чем стандартные круги, формат: с предварительным и финальным этапами и плей-офф по группам. Топ-4 команд сыграли по два матча и определили чемпиона, а участники второй группы встретились друг с другом по разу и распределили места с 5-го по 10-е.

Больше об истории женского футбола России – читайте на сайте одноименного виртуального музея.

Главные звезды лиги

Суперлига супергероинь: женский чемпионат России – это место ярких биографий и интересных сюжетов

🦸‍♀️ Нигерийская нападающая Франциска Ордега из ЦСКА – футболистка, которая поиграла на всех пяти континентах: в США, Австралии, Нигерии, Китае, Швеции, Испании. А еще у нее есть благотворительный фонд, с которым она помогает детям из бедных африканских семей.

🦸‍♀️ Американка Кайлан Уильямс сейчас играет за «Динамо», ранее провела два сезона в «Локомотиве», а начинала профессиональную карьеру в чемпионате Израиля. В футбол она попала из студенческого спорта США. Кайлан поступила в университет по футбольной стипендии и, несмотря на тяжелые ежедневные тренировки, успевала заниматься наукой, ее страсть – нейрохирургия. После футбола она мечтает доучиться и работать по специальности.

🦸‍♀️ В прошлом сезоне 21-летняя полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова получила «Первую пятерку» – награду лучшей молодой футболистке года. Она выросла в сибирском городе Абаза с населением около 19 тысяч человек и жила в деревянном доме с туалетом на улице. Почти все жители города работают на шахте, а в большой спорт Таня Петрова попала благодаря тренеру-энтузиасту, который своими силами развивал детский футбол в городе. На одном из матчей в Москве ее заметили, и так она переехала в училище олимпийского резерва в Звенигороде, а затем оказалась в «Россиянке» и ЦСКА.

🦸‍♀️ Нападающая «Зенита» Кики (она же Швендески Маселюс Жозеф) переехала в Россию из Гаити, чтобы учиться в университете. Она закончила Архитектурно-строительный институт в Орле с красным дипломом, идеально выучила русский язык, начала играть в мини-футбол, а потом сама написала в соцсетях «Рубину», прошла там просмотр и попала в Суперлигу. Через полгода в Казани футболистка переехала в Санкт-Петербург, где вместе с «Зенитом» стала чемпионкой России.

🦸‍♀️ Марина Федорова – одна из главных звезд Суперлиги. Этот сезон она проведет в составе «Динамо», а ранее становилась чемпионкой России вместе с «Локомотивом». Марина выступала аж за три сборные России – основную взрослую, мини-футбольную и пляжную. В последнем она получила особенное признание: в 2018 году Федорова стала лучшей пляжной футболисткой мира.

🦸‍♀️ Недавно камерунская нападающая Татьяна Эводо Экого шумно попала в инфополе после матча сборной в плей-офф отбора на чемпионат мира-2023. Она встала в ворота, заменив голкипера, получившую красную карточку в компенсированное время встречи против Таиланда. В воротах Экого сделала сейв и отстояла на ноль.

🦸‍♀️ Одной из главных звезд «Динамо», которое в прошлом сезоне выступало в Молодежной лиге, стала защитница Жозе-Диана Памен Тчато. Ей всего 20 лет, но она пошумела в спортивных медиа еще три года назад. Во время матча юношеского Евро футболистка Швейцарии намеренно ударила Памен Тчато сзади по ногам, но та ответила мгновенно и показала, для чего с детства занималась тхэквондо. В итоге удалили обеих, но главный тренер юношеской сборной России поддержал Памен Тчато, вспомнив историю Зинедина Зидана и Марко Матерацци.

Кстати, в Суперлиге отлично работают и мужчины

Сейчас разбиваем важный стереотип: женский чемпионат – это необязательно место только для женщин. Сюда приходят и мужчины, находя интерес и развитие. Вот лишь некоторые примеры.

● В тренерский штаб «Зенита» с конца прошлого года входит Сергей Грешнов. Он начинал в мини-футбольных командах и в женском блогерском проекте «Ничего обычного», после чего стал работать в штабе ЖФК «Рубин». В этом сезоне Грешнов будет помогать главному тренеру петербургской команды Ольге Порядиной.

● Алексей Мишкин – главный врач ЖФК «Зенит», один из самых квалифицированных и опытных специалистов в Суперлиге. Большую часть профессиональной карьеры он провел в мужской «Мордовии», а еще становился чемпионом России по брейн-рингу (это командное соревнование по интеллектуальным играм).

● Главный тренер «Рязани-ВДВ» Игорь Гаврилин возглавил рязанский клуб в конце 2021 года после многих лет работы в «Сатурне» из Раменского. А еще у него была насыщенная игровая карьера: московское «Динамо», «Шинник», «Сатурн», «Химки», «Коломна», а в сезоне 2005-2006 сам играл в Рязани.

● Сергей Лаврентьев – главный тренер «Динамо» и его воспитанник московского – в прошлом сезоне сумел собрать команду, взявшую серебро Молодежного первенства, а в этом попробует пробиться в топ-3 Суперлиги. За его плечами работа в главных командах «Чертаново» и ЦСКА, а также женская сборная России, которую он вывел на Евро-2013 в Швеции.

● До конца прошлого сезона одним из самых ярких мужчин в Суперлиге был Александр Григорян в ЖФК ЦСКА (и возглавлял клуб дважды – с 2018 по 2019 и с 2020 по 2022 годы). Об уходе из женского футбола осенью прошлого года он объявил в прямом эфире канала Матч Премьер, произнеся тост и предложив корреспонденту шампанское: «Так выпьем же за то, чтобы орлы никогда не падали, а бараны никогда не летали». Именно Григорян возглавлял пермскую «Звезду-2005», когда та дошла до финала Кубка УЕФА.

Как и где смотреть

Женский футбол – это история не про споры о деньгах и не про людей, которые просто отрабатывают контракты. Это эмоции, это борьба (иногда даже до крови), это чистый спорт. При этом на стадионе почти всегда дружественная атмосфера: зрители поддерживают команды, не оскорбляя игроков, а на секторах достаточно спокойно, чтобы прийти на стадион, например, с детьми.

Мне все нравится! Хочу следить за Суперлигой – на кого подписаться в соцсетях?

В идеале на все клубы Суперлиги! Если вы хотите посмотреть смешных вертикальных видео в коллаборации с известными тиктокерами, то вам к «Зениту» (раз, два). У «Динамо» собрался большой фан-сектор, с которым игроки активно взаимодействуют после матчей (эти видео могут вызывать слезы у зрителей РПЛ). Все самые крутые голы, например, пушку Габи Онгене из ЦСКА, ловите в аккаунте Суперлиги. У «Рязани-ВДВ» невероятно стильные анонсы, «Локомотив» снимает фильмы, а ЦСКА регулярно выпускает атмосферные блоги.

Тут вообще все ссылки. Выбирайте клубы, которые вам запомнились в этом гайде, и следите за их приключениями в новом сезоне Суперлиги.