Перекупщик дал слово: с билетом на «Реал» все в порядке. Обманул или нет?

Честно признаемся: когда решились ехать в Марокко, были уверены, что на трибунах будет полтора человека, а проблем с билетами не возникнет совсем. Почти сразу поняли, что ошибаемся, что ажиотаж вокруг турнира приличный.

В одном из первых текстов отсюда мы рассказывали, что у нас нет билетов на полуфинал и финал в Рабате.

По ходу всего турнира мы постоянно заходили на марокканское авито и в итоге нашли человека, который продаст нам билеты на полуфинал по приемлемой цене.

Что такое приемлемая цена? Например, билеты на «Реал» – «Аль-Ахли» в итоге обошлись нам в 6000 рублей вместо номинала 1500. Жестко? Да, но это правда один из самых дешевых вариантов, что у нас был. А за неделю мы списались с 42 (!) перекупщиками и все еще продолжаем вести переговоры о билетах на финал.

Тот спекулянт, который все-таки продал нам билеты, сразил одним своим сообщением. Он дал свое слово, что все будет в порядке и запросил у меня мое.

***

В Рабате мы заселились не в отель, а в риад.

Это традиционное здание со внутренним двором, окруженным балконами. Сложно объяснить на словах – смотрите фотографии.

Тут очень своеобразно.

Хоть и атмосферно.

После заселения мы сразу поехали на матч. И допустили ошибку имени Тимура Журавеля – приехали не на тот стадион.

Как опытные люди можем дать совет – именем одного и того же человека может называться больше одного стадиона в городе. Неожиданно, да? Вот и мы удивились. Взяли такси и поехали на нужный адрес.

В итоге были у стадиона за 2 часа и 10 минут до стартового свистка, но на трибуны зашли только за полчаса до начала. Больше полутора часов мы шли по территории возле стадиона: стюарды противоречили друг другу и указателям, почти никто не мог помочь на английском, а охранники в грубой форме руководили толпой.

Официально заявляем: стадион «Принс Муле Абдаллах» – один из самых странных, что мы видели в своей жизни. Входа всего два, причем абсолютно все зрители как будто бы пришли не на свой вход и нужно было обойти весь стадион, чтобы найти нужный.

На трибунах, кстати, было очень плотно: вся 45-тысячная арена заполнилась. Испанцев приехало намного меньше, чем бразильцев, но при этом за мадридцев ярко болели местные ребята.

Игра прошла очень буднично: «Реал» забил, потом еще раз. Зачем-то пропустил, но в итоге в концовке положил еще два и разгромно победил – 4:1.

После матча нас ждало то, что приходило к нам в страшных снах после Катара – невероятные очереди на обратном пути.

Только в Дохе они вели к метро, а тут просто на выход со стадиона.

Теперь на клубном ЧМ еще два дня паузы до финального дня, а там – сразу два матча. Эти два дня созданы были не только для того, чтобы игроки отдохнули, но и для того, чтобы мы продолжили общение с перекупщиками.

Ждем того, кто даст свое слово. Иначе никаких покупок.

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