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Какие виды спорта любят артисты VK Fest и за какие клубы они болеют?

2 k

VK Fest в начале июня запустил свое путешествие по России. Фестиваль уже состоялся в Уфе и Красноярске, впереди – Сириус (Сочи), Санкт-Петербург. А 13 и 14 июля программа доберется до Москвы и пройдет в «Лужниках».

Среди исполнителей много тех, кто не просто занимается каким-то определенным видом спорта, но и болеет за какую-то команду. Давайте проверим ваши знания: как хорошо вы разбираетесь в спортивных предпочтениях артистов? И не забывайте покупать билеты и приходить на VK Fest!

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Спорт, который вас удивит
Спорт, который вас удивит
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Блог ВКонтакте о редких видах спорта
5 комментариев
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6/8 - Неплохо, но Ольга Бузова вас переиграет в теннис
+2
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+2
Я думал, что хуже медиафутбола на спортс ничего нет, но оказывается есть вот это.
+1
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это про реп.
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Извините, не шестом вопросе как артиста зовут ? Томас как?
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Говеная партнерка
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