Какие виды спорта любят артисты VK Fest и за какие клубы они болеют?

VK Fest в начале июня запустил свое путешествие по России. Фестиваль уже состоялся в Уфе и Красноярске, впереди – Сириус (Сочи), Санкт-Петербург. А 13 и 14 июля программа доберется до Москвы и пройдет в «Лужниках».

Среди исполнителей много тех, кто не просто занимается каким-то определенным видом спорта, но и болеет за какую-то команду. Давайте проверим ваши знания: как хорошо вы разбираетесь в спортивных предпочтениях артистов? И не забывайте покупать билеты и приходить на VK Fest !