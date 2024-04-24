Экс-форвард «МЮ» нашел для Роя Кина роль в клубе. Он не занимался этим уже 13 лет 🤪

Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси провел при сэре Алексе Фергюсона три года в «МЮ». В недавнем интервью итальянец сказал, что видит Роя Кина в качестве идеального кандидата на место Эрика тен Хага.

«Когда мне пришла мысль о том, что Рой Кин может стать тренером на «Олд Траффорд», то мне показалось, что это было бы здорово. Это было бы очень круто», − сказал Росси в интервью DAZN. − Клубу определенно стоит подумать над этим, если у них произойдут изменения, конечно. Человек, который считается легендой клуба и помог выстроить его культуру, − это именно то, что нужно».

«Может быть, некоторые игроки, которые не играют за эту футболку, поймут все в таком случае лучше. Может быть, им нужен кто-то, кто придет в «Манчестер Юнайтед» и, так сказать, наведет порядок в доме, а потом будет строить дальше. Это может быть отличная ситуация».

В этом сезоне Тен Хагу пришлось решать несколько дисциплинарных вопросов, связанных с Маркусом Рэшфордом, Алехандро Гарначо и Джейдоном Санчо.

Росси считает, что Кин, который успешно возглавлял «Сандерленд», но испытывал трудности на тренерских должностях в «Астон Вилле», сборной Ирландии и «Ноттингем Форест», может вернуть «Юнайтед» индивидуальность.

«Я не знаю, подходит ли Эрик тен Хаг для того, чтобы вернуть «Юнайтед» дни славы, потому что в команде было слишком много непоследовательности», − сказал он. − Для меня главная проблема, конечно, в результатах, но больше в стиле игры. Кажется, что в его команде нет индивидуальности.

«Лучшие команды всегда имеют свою индивидуальность, независимо от того, с кем они играют и кто находится на поле. Проигрывать большим командам время от времени − это нормально, но самобытность «Манчестер Юнайтед» была утрачена».

А как вы думаете, подошел бы Рой Кин на роль главного тренера «МЮ»? Пишите в комментариях.