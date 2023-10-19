Забытый вундеркинд «Юнайтед» уже 5 лет вне футбольного поля. Его ужасная травма заставила Фергюсона оцепенеть

Вся карьера пошла под откос.

В сентябре 2008 года вундеркинд Родриго Поссебон, который летом перебрался из «Интернасьоналя», впервые вышел в основе «Юнайтед» на матч Кубка Лиги против «Мидлсбро».

В тройке с Андерсоном и Райаном Гиггзом бразилец выглядел очень зрело, но на 66-й минуте случилось страшное: в него жестко врезался капитан соперника Эмануэль Погатец.

На «Олд Траффорд» воцарилась тишина. Выглядело все максимально плохо, так как австриец шел прямыми шипами, а нога Поссебона неестественно выгнулась. Погатеца удалили, но бразильцу вряд ли было от этого легче.

Поссебона уносили с поля на носилках с кислородной маской на лице, его карьера, казалось бы, под угрозой.

Сэр Алекс Фергюсон был потрясен жесткостью фола и последствиями: «Выглядело очень плохо. Для парня, который только дебютировал в первой команде и получившего такую травму, это просто ужасно. В течение 10 минут все были в оцепенении. Я видел видео и не хотел бы его пересматривать. Мы просто надеемся, что все не так серьезно, но выглядело плохо».

К чести австрийца, сразу же после матча он признал ошибку и извинился перед Поссебоном.

«Во-первых, хочу сказать, что я пошел в этот стык, потому что рассчитывал добраться до мяча. Признаю, что я промахнулся. Непосредственно после нарушения я не думал, что оно заслуживало удаления, поскольку мяч остался у меня, но, когда я увидел эпизод по телевизору, понял, что судья принял абсолютно верное решение. Я заслужил эту красную карточку, которая стала для меня первой за время пребывания в «Мидлсбро».

Я обязательно лично поговорю с Родриго по телефону и извинюсь за то, что нанес ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, что травма не окажется такой серьезной», − цитировал Погатеца официальный сайт «Мидлсбро».

В 2015 году в интервью Yahoo Родриго Поссебон рассказал чуть больше подробностей: «Фергюсон был в ярости от фола. Тренер «Мидлсбро» Гарет Саутгейт извинился

На самом деле Поссебону сильно повезло − перелома не было, только растяжение связок. Через месяц он уже играл за резерв «МЮ», но в итоге его карьера пошла под откос.

До перехода в 2010 году в «Сантос», в общей сложности за манкунианцев Поссебон отыграл восемь матчей. После были команды низших бразильских лиг − «Крисиума», «Мирассол» и «Жувентуде».

Последним клубом в карьере бразильца был вьетнамский «Хошимин» и в возрасте 29 лет в 2018 году футболист завершил карьеру. Сейчас Родриго Поссебон − директор по молодежному футболу в бразильском клубе «Барра».