Защитнику нельзя опускать руки.

На фоне очередной волны негатива Харри Магуайра поддержал никто иной, как Дэвид Бекхэм.

Несмотря на недостаток игрового времени, защитник «Юнайтед» получил вызов в сборную на первый международный перерыв этого сезона. Однако в заключительном товарищеском матче, где Англия уверенно победила Шотландию (3:1), Магуайр забил нелепый автогол.

В адрес Харри вновь полились потоки критики, но на этот раз он не остался без защиты от многих значимых личностей. В его поддержку высказался Гарет Саутгейт, Эрик тен Хаг, Аарон Рэмсдейл, Джейми Каррагер, и даже мама Магуайра публично защитила сына.

Как оказалось, Дэвид Бекхэм тоже не остался в стороне. Как сообщает The Sun, экс-полузащитник «красных дьяволов» лично написал Магуайру сообщение со словами поддержки.

Источник, близкий к защитнику, сообщил британскому изданию:

«Бекс сказал Харри держать голову высоко. Он знает, что значит быть мишенью для критики. Он прошел через это и уверен, что Харри сможет сделать то же самое. Сообщение от кого-то вроде Бекса очень много значит для Харри».

Магуайр получил невероятное количество поддержки в последние дни. Ко всем вышеназванным присоединился даже Том Холанд aka «Человек-паук».