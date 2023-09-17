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Не остался в стороне. Дэвид Бэкхем поддержал Харри Магуайра, написав ему после автогола в матче с Шотландией

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Защитнику нельзя опускать руки.

На фоне очередной волны негатива Харри Магуайра поддержал никто иной, как Дэвид Бекхэм.

Несмотря на недостаток игрового времени, защитник «Юнайтед» получил вызов в сборную на первый международный перерыв этого сезона. Однако в заключительном товарищеском матче, где Англия уверенно победила Шотландию (3:1), Магуайр забил нелепый автогол.

В адрес Харри вновь полились потоки критики, но на этот раз он не остался без защиты от многих значимых личностей. В его поддержку высказался Гарет Саутгейт, Эрик тен Хаг, Аарон Рэмсдейл, Джейми Каррагер, и даже мама Магуайра публично защитила сына.

Как оказалось, Дэвид Бекхэм тоже не остался в стороне. Как сообщает The Sun, экс-полузащитник «красных дьяволов» лично написал Магуайру сообщение со словами поддержки.

Источник, близкий к защитнику, сообщил британскому изданию:

«Бекс сказал Харри держать голову высоко. Он знает, что значит быть мишенью для критики. Он прошел через это и уверен, что Харри сможет сделать то же самое. Сообщение от кого-то вроде Бекса очень много значит для Харри».

Магуайр получил невероятное количество поддержки в последние дни. Ко всем вышеназванным присоединился даже Том Холанд aka «Человек-паук».

1 комментарий

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PFC_ZENIT
Говоря по существу, хейт к Магвайеру уже переходит все границы. Любой косяк значительный или нет массово тиражируется по соцсетям с известной песней и набирает миллионы просмотров и многие даже не вглядываются в сам произошедший момент, где банально есть обычное невезение, рикошет и т.д.
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