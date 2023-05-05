Два игрока «Манчестер Юнайтед» вошли в команду сезона от АПЛ и FIFA 23. Еще один — в расширенный состав
До «Арсенала» манкунианцам пока далеко.
Два игрока «Манчестер Юнайтед» вошли в команду сезона FIFA 23: Маркус Рэшфорд и Каземиро. Рафаэля Варана включили в расширенный состав.
Выбор фанатов неудивителен, ведь бразилец покорил Премьер-лигу в свой первый же сезон на «Олд Траффорд», и его без зазрений совести можно назвать одним из главных творцов успеха команды под началом тен Хага. Рэшфорд тоже набрал потрясающую форму при голландском тренере и достиг рекордной результативности.
Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне, образовавшие смертельно опасную связку, по понятным причинам получили свое место в списке после того.
Мохамед Салах, который, несмотря на неудачный сезон команды, демонстрирует высокую результативность, оказался единственным представителем «Ливерпуля» в окружении игроков «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Нььюкасла».
Полный состав команды сезона АПЛ и рейтинг игроков:
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 97
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97
Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96
Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 96
Харри Кейн («Тоттенхэм») — 95
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 95
Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 94
Бруно Гимараэс («Ньюкасл») — 93
Габриэль Мартинелли («Арсенал») — 93
Букайо Сака («Арсенал») — 93
Мартин Эдегор («Арсенал») — 92
Вильям Салиба («Арсенал») — 92
Киран Триппьер («Ньюкасл») — 92
Александр Зинченко («Арсенал») — 92
Аарон Рэмсдейл («Арсенал») — 90
В расширенный список вошли:
Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)
Рис Джеймс («Челси»)
Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
2 комментария