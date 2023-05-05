До «Арсенала» манкунианцам пока далеко.

Два игрока «Манчестер Юнайтед» вошли в команду сезона FIFA 23: Маркус Рэшфорд и Каземиро. Рафаэля Варана включили в расширенный состав.

Выбор фанатов неудивителен, ведь бразилец покорил Премьер-лигу в свой первый же сезон на «Олд Траффорд», и его без зазрений совести можно назвать одним из главных творцов успеха команды под началом тен Хага. Рэшфорд тоже набрал потрясающую форму при голландском тренере и достиг рекордной результативности.

Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне, образовавшие смертельно опасную связку, по понятным причинам получили свое место в списке после того.

Мохамед Салах, который, несмотря на неудачный сезон команды, демонстрирует высокую результативность, оказался единственным представителем «Ливерпуля» в окружении игроков «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Нььюкасла».

Полный состав команды сезона АПЛ и рейтинг игроков:

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 97

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97

Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96

Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 96

Харри Кейн («Тоттенхэм») — 95

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 95

Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 94

Бруно Гимараэс («Ньюкасл») — 93

Габриэль Мартинелли («Арсенал») — 93

Букайо Сака («Арсенал») — 93

Мартин Эдегор («Арсенал») — 92

Вильям Салиба («Арсенал») — 92

Киран Триппьер («Ньюкасл») — 92

Александр Зинченко («Арсенал») — 92

Аарон Рэмсдейл («Арсенал») — 90

В расширенный список вошли:

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)

Рис Джеймс («Челси»)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)