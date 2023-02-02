Цифра дня: сколько «МЮ» нужно заплатить Гринвуду, чтобы «закрыть» его контракт до 2025 года

Полиция сняла все обвинения в изнасиловании с Мейсона Гринвуда. Сейчас он технически свободный человек и может вернуться в профессиональный футбол.

При этом «Манчестер Юнайтед» может не захотеть его возвращения из-за того, что это привлечет плохой пиар.

Вместо этого они могли бы освободить его от контракта. Они не могут расторгнуть его сделку, потому что это незаконно, но они могут выплатить ему оставшуюся часть зарплаты по контракту, который продлится до 30 июня 2025 года.