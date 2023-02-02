Цифра дня: сколько «МЮ» нужно заплатить Гринвуду, чтобы «закрыть» его контракт до 2025 года
Полиция сняла все обвинения в изнасиловании с Мейсона Гринвуда. Сейчас он технически свободный человек и может вернуться в профессиональный футбол.
При этом «Манчестер Юнайтед» может не захотеть его возвращения из-за того, что это привлечет плохой пиар.
Вместо этого они могли бы освободить его от контракта. Они не могут расторгнуть его сделку, потому что это незаконно, но они могут выплатить ему оставшуюся часть зарплаты по контракту, который продлится до 30 июня 2025 года.
Согласно Capology, Гринвуд получает 75 000 фунтов стерлингов в неделю по состоянию на прошлый сезон.
До 30 июня 2025 года остается 125 недель, поэтому «Юнайтед» должен будет заплатить Гринвуду 9,37 миллиона фунтов стерлингов, чтобы освободить его от сделки.
Но думаю, это горе-журналисты бабки пошли отрабатывать, писанину устроили на хайповой теме)
все будут думать что запугали девчонку или ей заплатили, и поэтому она забрала заяву и гриню оправдали.
А это значит репутационные потери для клуба.
Если суд говорит, что не виновен, то какие вопросы?
Ну отпустит его МЮ бесплатно, ну уйдёт он в условный Бёрнли, а через пару лет его купит условный Челси за 100 млн и всем уже будет пофиг на эту историю. И в минусе тут будет только МЮ
Лучше оставит и простить. Болельщики думаю поймут. Парень молодой, любой человек может ошибаться. Гриня может выйти на свой уровень. Пусть пока на молодежке попилить подальше от глаз.
боюсь если они поведутся на плохой пиар и расторгнут договор, упустят игрока который по качеству тянет на 80-90 лямов, менее щепетильные клубы типа пенсов его возьмут задарма.