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Цифра дня: сколько «МЮ» нужно заплатить Гринвуду, чтобы «закрыть» его контракт до 2025 года

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Футбол Футбол

Полиция сняла все обвинения в изнасиловании с Мейсона Гринвуда. Сейчас он технически свободный человек и может вернуться в профессиональный футбол.

При этом «Манчестер Юнайтед» может не захотеть его возвращения из-за того, что это привлечет плохой пиар. 

Вместо этого они могли бы освободить его от контракта. Они не могут расторгнуть его сделку, потому что это незаконно, но они могут выплатить ему оставшуюся часть зарплаты по контракту, который продлится до 30 июня 2025 года.

Согласно Capology, Гринвуд получает 75 000 фунтов стерлингов в неделю по состоянию на прошлый сезон. 

До 30 июня 2025 года остается 125 недель, поэтому «Юнайтед» должен будет заплатить Гринвуду 9,37 миллиона фунтов стерлингов, чтобы освободить его от сделки.

11 комментариев

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Pushkin_CR7
Ответ Андрей Тишкович
Если б МЮ хотел освободить Гринвуда от контракта сделади б это ещё сразу а так уже всё равно год протерпели этот плохой пиар смысл его выгонять тем более вину его не доказали а значит как бы там ни было на самом деле Гринвуд чист
Продать смогут летом, раз уж плохой пиар))причем за нормальные деньги, в Ньюкасл))
Но думаю, это горе-журналисты бабки пошли отрабатывать, писанину устроили на хайповой теме)
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Ахма Начоо
Ответ Dm Kznts
очень важный нюанс как поведёт себя клуб. боюсь если они поведутся на плохой пиар и расторгнут договор, упустят игрока который по качеству тянет на 80-90 лямов, менее щепетильные клубы типа пенсов его возьмут задарма.
Я надеюсь на аренду, сезон поиграет где нибудь сам наберёт форму люди под успокоятся и можно обратно в клуб если не прокатит можно продать.
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Dm Kznts
Ответ Леонид Ботвинник
С какого перепугу плохой пиар ? Сняты Все обвинения. Наоборот , по моему мнению , клуб должен его поддержать , с любым может случиться. А игрок он отличный и былые кондиции вполне может вернуть.
западное мышление
все будут думать что запугали девчонку или ей заплатили, и поэтому она забрала заяву и гриню оправдали.
А это значит репутационные потери для клуба.
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Павел Ларичев
Ответ Андрей Тишкович
Если б МЮ хотел освободить Гринвуда от контракта сделади б это ещё сразу а так уже всё равно год протерпели этот плохой пиар смысл его выгонять тем более вину его не доказали а значит как бы там ни было на самом деле Гринвуд чист
Ждали суда и приговора. Тогда бы он сам себя освободил.
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Joker17
Роналду обвиняли в изнасиловании, Гиггз спал с женой брата и что? Хорошая игра перекрывала в общественном мнении эти факты.
Если суд говорит, что не виновен, то какие вопросы?
Ну отпустит его МЮ бесплатно, ну уйдёт он в условный Бёрнли, а через пару лет его купит условный Челси за 100 млн и всем уже будет пофиг на эту историю. И в минусе тут будет только МЮ
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Леонид Ботвинник
С какого перепугу плохой пиар ? Сняты Все обвинения. Наоборот , по моему мнению , клуб должен его поддержать , с любым может случиться. А игрок он отличный и былые кондиции вполне может вернуть.
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Ksandvankneshas
Если бы клуб хотел разорвать все связи с ним, тогда это давным-давно сделали бы, как Найк и остальные спонсоры.
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Александр Грищенков
Ответ Dm Kznts
очень важный нюанс как поведёт себя клуб. боюсь если они поведутся на плохой пиар и расторгнут договор, упустят игрока который по качеству тянет на 80-90 лямов, менее щепетильные клубы типа пенсов его возьмут задарма.
Надеюсь оставят его дадут шанс хороший игрок и тем более нападающий необходим нам очень сильно
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Андрей Тишкович
Если б МЮ хотел освободить Гринвуда от контракта сделади б это ещё сразу а так уже всё равно год протерпели этот плохой пиар смысл его выгонять тем более вину его не доказали а значит как бы там ни было на самом деле Гринвуд чист
+4
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+4
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Александр Калашников
А я успел обрадоваться. Только по моему он в заявке АПЛ не включен.
Лучше оставит и простить. Болельщики думаю поймут. Парень молодой, любой человек может ошибаться. Гриня может выйти на свой уровень. Пусть пока на молодежке попилить подальше от глаз.
+1
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+1
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Dm Kznts
очень важный нюанс как поведёт себя клуб.
боюсь если они поведутся на плохой пиар и расторгнут договор, упустят игрока который по качеству тянет на 80-90 лямов, менее щепетильные клубы типа пенсов его возьмут задарма.
+6
0
+6
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