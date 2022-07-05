Болельщики «МЮ» выбрали нападающего на замену Роналду. Он лидирует в Европе по голам с игры

Весьма неожиданная кандидатура.

«Манчестер Юнайтед» в преддверии сезона всерьез рискует потерять Криштиану Роналду менее чем через год после подписания его из «Ювентуса» .

37-летний футболист не чувствует, что «красные дьяволы» могут соответствовать его амбициям, и настаивает на переходе в клуб, играющий в Лиге чемпионов .

Поскольку возможность продажи португальского форварда стала вполне реальной, болельщики начали обсуждать, кем можно заменить Рона и пришли к неожиданному варианту.

Кхнг Андер : «Патрик Шик кажется нашим единственным подходящим вариантом, если мы собираемся купить нападающего. Мы не можем позволить себе роскошь подписать кого-то на скамейку, Нуньеса мы уже упустили, Виктор Осимхен хорош, но «наполи» просит слишком много».

Hasanejaz88 : «Я хотел бы видеть Патрика Шика в клубе. Он уже играет на высоком уровне, и я думаю, что он сможет быстро прогрессировать. Другой вопрос, впишется ли он в систему тен Хага, но у него все для этого есть».

Dazzmondo : «Шик определенно заслуживает упоминания после того сезона, который он только что провел в «Байере».

В списке лучших бомбардиров лиги Шик занял второе место, уступив Роберту Левандовскому.

В прошлом сезоне Шик забил 24 гола в Бундеслиге, и только один из них был забит с пенальти. Для сравнения, Роналду забил 18 голов в АПЛ, из них 3 с пенальти.

В прошлом сезоне у Шика было лучшее соотношение голов без учета пенальти, в среднем 0,97 голов за 90 минут (по данным FBREF) в прошлом сезоне. В прошлом сезоне Криштиану забивал в среднем 0,61 гола без учета пенальти.