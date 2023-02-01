30 комментариев

Вспомните тренеров всех клубов Лиги чемпионов-2023/24? Тест Sports.ru
Лига чемпионов уже началась.
Вспомните фамилии тренеров всех клубов нового розыгрыша Лиги чемпионов? Это не так-то просто.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Лига чемпионов уже началась.
Вспомните фамилии тренеров всех клубов нового розыгрыша Лиги чемпионов? Это не так-то просто.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
где-то 50 вариантов написания перебрал
Спасибо за хороший интерактив в преддверии старта основной кампании ЛЧ в новом сезоне!
Хосе Луис Мендилибар
мог бы в идеале назвать ещё Петера Боса,Роджерса,Ван Бомела и Консейсау.
Половину вообще не знаю, ахаха.
Из знакомых мне фамилий разве что Боса, Жорже, Роджерса и Руди Гарсию мог бы назвать.
Результат 15/32.