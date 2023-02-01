Ultras Action
Блог

Вспомните тренеров всех клубов Лиги чемпионов-2023/24? Тест Sports.ru

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
спортивные тесты спортивные тесты
Ланс Ланс
Барселона Барселона
Бенфика Бенфика
Милан Милан
Фейеноорд Фейеноорд
ПСЖ ПСЖ
Унион Берлин Унион Берлин
Атлетико Атлетико
Шахтер Шахтер
Брага Брага
Наполи Наполи
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария Бавария
Галатасарай Галатасарай
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Црвена Звезда Црвена Звезда
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
Порту Порту
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лацио Лацио
Арсенал Арсенал
Антверпен Антверпен
Интер Интер
Ньюкасл Ньюкасл
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Янг Бойз Янг Бойз
Копенгаген Копенгаген
Селтик Селтик
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Лига чемпионов уже началась.

Вспомните фамилии тренеров всех клубов нового розыгрыша Лиги чемпионов? Это не так-то просто.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Ааха, 12/32, и рожа нашего Аллегри показалась, мы с ним вместе будем смотреть ЛЧ по телеку, бгг. Да ну, какие-то Нистеруп, Штрубер, Буруп, Бахар, кто вообще это знает ? ))
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Тарлыков
Вспомните ...Я их не знаю некоторых!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lawgan
15/32
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diamond79
13/32
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экочёрт 4000
>Франк Эс

где-то 50 вариантов написания перебрал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
кто все эти люди
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Basyrov-2000
27/32 Неплохо, но знания по Црвене Звезде и Янг Бойз у надо подтянуть (как раз имена тренеров этих клубов я хорошо знал. Бахара ещё в прошлом сезоне по Маккаби из Хайфы запомнил. А про тренера Янг Бойз я узнал уже в этом сезоне ещё в квалификации). Не смог наотрез вспомнить фамилию нового тренера Копенгагена (хотя симпатизирую этой команде в ЕК постоянно и слежу за чемпионатом Дании). Не смог правильно ввести фамилию наставника Захаряна и не знал имена тренеров Ланса, Галатасарая и РБ Зальцбурга.

Спасибо за хороший интерактив в преддверии старта основной кампании ЛЧ в новом сезоне!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
18/32
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom of Opera
27/32.. Роджерса и Викки не вспомнил(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чынгыз Турганбаев
Яков Нееструп
Хосе Луис Мендилибар
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Кирилл Голивец
29/32, тренеры Шахтера, Зальцбурга и Копенгагена мне не знакомы
мне тоже, думал все ещё что РБ тренирует Яйсле . Ну и также не знал про Галатасарай и Брагу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
удивился, узнав, что Галатасарай тренерует не Фатих Терим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
مختار موسى حاجييف
15/32 и недовольный Аллегри)
мог бы в идеале назвать ещё Петера Боса,Роджерса,Ван Бомела и Консейсау.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexman1996
12/32.
Половину вообще не знаю, ахаха.

Из знакомых мне фамилий разве что Боса, Жорже, Роджерса и Руди Гарсию мог бы назвать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вахтанг Сордия
Индианист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Tryapyshko
6 угадал и достаточно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korotkov R.A.
Сарри
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Щепицын
Симеоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deemass
19 32
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
ай Альгуасиля и Боша не назвал, 24/32
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Хазимуратов
Луис Энрике
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
29/32, тренеры Шахтера, Зальцбурга и Копенгагена мне не знакомы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unknown Forusha
Ввел тухлый почему то не защиталось)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cooporose
12/32 в первой попытке. Потом всех посмотрел, запомнил и захотел выбить 100%.

Результат 15/32.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dick Advocaat
22/32 . Вчера запомнил тренера Црвены Звезды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий