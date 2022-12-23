Тест: вспомните все сборные в Азии. Возможно, скоро понадобится

Россия все ближе к переходу из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола.

Чиновники склоняются к этому, решение прощаться с УЕФА ради Азии могут принять уже 27 декабря.

Давайте на всякий случай проверим, сколько команд из Азиатской конфедерации футбола вы знаете. Подсказка – алфавитный порядок сборных и действующий победитель чемпионата в конкретной стране.

Результаты теста пишите в комментарии. Полетели!

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Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini