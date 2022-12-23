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Тест: вспомните все сборные в Азии. Возможно, скоро понадобится

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Россия все ближе к переходу из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола.

Чиновники склоняются к этому, решение прощаться с УЕФА ради Азии могут принять уже 27 декабря.

Давайте на всякий случай проверим, сколько команд из Азиатской конфедерации футбола вы знаете. Подсказка – алфавитный порядок сборных и действующий победитель чемпионата в конкретной стране.

Результаты теста пишите в комментарии. Полетели!

Если тест не открывается, кликайте сюда.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

Вспомните всех участников ЧМ с 1930 года? Это 80 стран

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

23 комментария

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Gun[o|o]ner
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44 из 47, из крупных не вспомнил только Бахрейн, ну а Тимор и Марианские острова и не вспомнил бы никогда )
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Ruscello
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45/47 Марианские острова без шансов. Гуам мог написать.
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Павел Мельников
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40 из 47. Странно, что забыл такие известные, как Филлипины, Туркмения, Бангладеш (долго думал, где же ещё может быть такое слово из индоарийской языковой группы, как "Башундхара", кроме как в Индии, Шри-Ланке или Непале). Марианские острова - вообще не знал, Мальдивы почему-то к Африке относил, а про Гуам не думал, что там полноценная ассоциация АФК и ФИФА... И про автономность Макао тоже просто забыл.
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Everyday Life with Salavat Yulaev
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41/47. Забыл Палестину, Бахрейн и островные государства.
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Kai Sehr@
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Даже Казахстан в Европе))))
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Анатолий Дмитриевич
SMM Sports.ru
111 подписчиков
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Ответ SergeyFedorov93
37/47. Считаю, что Туркменистан не справедливо не засчитывать
так Туркменистан засчитывается
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nolan_90
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Интересно, многие ли взяли Северные Марианские острова
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Phoebe
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46 из 47.
Даже не знаю, что такое Северные Марианские острова.
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Алексей Соловьев
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Макао, Северные Марианские островаи Гуам мимо, остальное угадал, но в Азию не хочу, давайте отсаваться в Европе
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SergeyFedorov93
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37/47. Считаю, что Туркменистан не справедливо не засчитывать
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mallowan
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Не успели еще в Азию перейти так уже не рабочий китайский тест подкинули
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Bruciа
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46/47
Северные Марианские острова подвели
Так и думал, что зависимые от США территории будут. Гуам вспомнил, Маршалловы острова пробовал, но о таких просто не знал
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Дмитрий Грачев
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Эй,алло! Что за лажа?
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korysh
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Мало того, что тест не работает, так еще и оскорбляет, что я прогуливал школу. Кажется, прогуливали другие люди )
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Иван Железнов
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успел ввести одну страну, очуметь :))
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Пьяный фанат
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Всё х**ня, давай по новой!
Не работает.
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CSKA_HEEL
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Похоже,что вместо уроков географии в школе я играл в футбол
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Кавабунга Шреддоголовый
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Это что за говнотест? Я ни одной сборной ввести не могу
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Schummi35
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0 секунд на прохождение - прикольно
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Creker
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хоть протестировали бы перед выливкой
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Creker
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баг в тесте
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karlsson27
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Удивительный тест - после первого ввода время заканчивается
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AlexLushkin
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У меня у одного времени на прохождение теста нет? После ввода первой страны сразу результаты
+25
-1
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