Тест: вспомните все сборные в Азии. Возможно, скоро понадобится
Россия все ближе к переходу из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола.
Чиновники склоняются к этому, решение прощаться с УЕФА ради Азии могут принять уже 27 декабря.
Давайте на всякий случай проверим, сколько команд из Азиатской конфедерации футбола вы знаете. Подсказка – алфавитный порядок сборных и действующий победитель чемпионата в конкретной стране.
Результаты теста пишите в комментарии. Полетели!
Если тест не открывается, кликайте сюда.
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Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
Даже не знаю, что такое Северные Марианские острова.
Северные Марианские острова подвели
Так и думал, что зависимые от США территории будут. Гуам вспомнил, Маршалловы острова пробовал, но о таких просто не знал
Не работает.