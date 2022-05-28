«За победу в ЛЧ готов отдать даже жену». Красивая история любви Вальверде и Мины – она бросила ТВ-карьеру ради семьи

Накануне финала Лиги чемпионов в Париже Феде Вальверде и его жена Мина Бонино снова показали, какая же они крутая пара. Сначала полузащитник «Реала» на вопрос, что он готов отдать за победу, ответил: «Все, кроме сына... Может быть, жену».

Ответка от Мины прилетела мгновенно в твиттере: «Я не осуждаю его. Если «Ривер Плейт» выиграет еще один Кубок Либертадорес, я тоже отдам его!». Раунд! (Надо ли после такого панча говорить, что Бонино – из Аргентины и болеет за «Ривер»?).

Вальверде очень повезло с женой. И сейчас вы в этом убедитесь!

Мина увеличила грудь, чтобы соответствовать стандартам красоты на ТВ. А потом сделала обратную операцию

В Аргентине Мина работала телеведущей: начинала с прогноза погоды, затем обозревала новости шоу-бизнеса, позднее стала лицом спортивной программы.

Уже став известной, она рассказала о проблемах со здоровьем, которые возникли из-за мечты пробиться на ТВ. Девушка зациклилась на весе и дошла до анорексии: «Я питалась одними яичными белками и яблоками. В итоге меня госпитализировали из-за панкреатита, потому что резкое снижение веса приводит к образованию камней в желчном пузыре, а они закупоривают протоки. Я засыпала и не знала, проснусь ли утром».

Мина честно рассказала и о других моментах: «Телевидение навязывает нам, что если у вас нет большой груди и задницы, то вы ничего не добьетесь. Поэтому я решила увеличить грудь, чтобы соответствовать эталонам красоты. Плохое решение».

Жена футболиста топ-клуба легла под нож пластического хирурга? Хм, и кого можно этим удивить? А если через несколько лет она все переосмыслила и сделала обратную процедуру?

Именно так и поступила Мина: «Я убрала силикон, потому что поняла, что мне нужно соответствовать только самой себе».

Ездила на выезд за «Ривер Плейт» в Мадрид почти без денег: жила в ужасном хостеле и питалась бесплатными бутербродами

В Аргентине примерно все обожают футбол. Мина с детства болеет за «Ривер Плейт». Один поступок позволяет назвать ее не простой болельщицей, а настоящей фанаткой.

В 2018 году «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» рубились в финале Кубка Либертадорес. В первом матче сыграли 2:2, а ответка в назначенную дату не состоялась, так как ультрас «Ривера» закидали автобус «Боки» камнями, разбили стекла, в результате чего три игрока (в том числе Карлос Тевес) получили травмы. В итоге матч перенесли в Мадрид – на «Сантьяго Бернабеу».

Дерби, финал, столица Испании. Как пропустить такой матч? Вот и Мина не смогла.

Правда, у нее почти не было денег. Бонино купила авиабилет в один конец. В Мадриде остановилась в хостеле стоимостью три евро за ночь: «Нас было семеро в комнате, и все приехали на футбол. Там стоял запах всего, что только можно представить. А еще они все храпели».

Перед матчем голодная Мина пошла в супермаркет и подкрепилась бутербродами и сыром, которые бесплатно раздавали промоутеры. Вечером все трудности компенсировал триумф любимой команды: «Ривер» обыграл вечного соперника (3:1) и завоевал главный клубный трофей Южной Америки.

Мина и Феде познакомились в инстаграме. Ради семьи она пожертвовала карьерой в Аргентине

Когда Мина и Феде познакомились, она находилась в Аргентине, а он – в Испании. Общались они в инстаграме. Так прошло несколько недель.

«Я знала, что мы должны были встретиться, но для этого нужно было принять серьезное решение. Он футболист, времени на перелет за океан у него нет, поэтому все зависело от меня. Я отпросилась с работы на пять дней. Когда шла к самолету, думала: «Я даже не слышала его голоса».

Мина вспоминает, что прилетела в Мадрид в половине шестого утра и не сразу нашла Феде в аэропорту: «Пока не увидела парня в капюшоне. Он обнял меня, и мы начали говорить. А потом я прилетела в Мадрид еще на две недели».

Через два месяца она решилась на переезд в Мадрид. А 20 февраля 2020 года у них родился сын Бенисио.

Ради новой жизни Мина бросила карьеру в Аргентине. И Феде восхищается этим: «Это красивая история любви, и в первую очередь благодаря Мине. Она пожертвовала многим: хорошей работой, налаженной жизнью, домом».

Кстати, мама Мины изначально была настроена против этой авантюры: «Она спросила меня: «Куда ты едешь и зачем? Ты ведь его даже не видела!» А сейчас я ей постоянно говорю: «Хорошо, что я тебя тогда не послушала».

Красиво замотивировала Феде перед класико. И он забил решающий гол!

Обмен шутками перед финалом Лиги чемпионов далеко не первый для семьи Вальверде. В январе полузащитник «Реала» забил победный гол «Барселоне» в полуфинале Суперкубка Испании (3:2). А на следующий день все узнали, что его так замотивировало.

Мина сама выложила в твиттер скриншот переписки с Феде: «Если ты не забьешь, мы каждый день будем есть только то, что приготовлю я».

Сработало!

Интересно, какое послание получит Феде перед сегодняшним финалом Лиги чемпионов?