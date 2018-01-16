Топ-7 Матчей Недели

в предматчевом анонсе самого интересного поединка четверга (01.02):

в предматчевом анонсе самого интересного поединка вторника (30.01):

и битва «Спортинга» и «Порту» за право выйти в финал Кубка португальской Лиги. Анонс самых интересных матчей середины недели (24.01 - 25.01):