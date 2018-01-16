Топ-7 Матчей Недели

в 1-й части анонса самых интересных матчей выходных (03.02 -04.02):
в предматчевом анонсе самого интересного поединка четверга (01.02):
в анонсе самых интересных матчей среды (31.01):
в предматчевом анонсе самого интересного поединка вторника (30.01):
в анонсе самых интересных матчей воскресенья (28.01):
в анонсе самых интересных матчей субботы (27.01):
и битва «Спортинга» и «Порту» за право выйти в финал Кубка португальской Лиги.
Анонс самых интересных матчей середины недели (24.01 - 25.01):
в анонсе самых интересных матчей воскресенья (21.01):
в анонсе самых интересных матчей субботы (20.01):
в предматчевом анонсе самого интересного поединка вторника (16.01):